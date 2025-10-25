Verstappen: Con los blandos la vuelta fue buena, pero el resto no fueron geniales

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que marcó el mejor tiempo este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que «con los neumáticos blandos» su «vuelta fue buena, pero» que «el resto no fueron geniales».

«Por supuesto, la espera por subirme al coche se hizo larga este viernes», comentó el astro neerlandés, de 28 años, gran animador del tramo final del Mundial, que el pasado domingo elevó a 68 su propia tercera marca histórica de victorias en la F1 en el Gran Premio de Estados Unidos: donde logró la quinta del año para colocarse a 40 puntos del australiano Oscar Piastri (McLaren) -líder del campeonato- y a 26 del compañero de éste, el inglés Lando Norris, segundo en el certamen.

«(El británico-sueco) Arvid (Lindblad, que lo sustituyó en el primer ensayo) lo hizo bien hoy (fue sexto por la mañana) y le agradezco que haya cuidado el coche», declaró ‘Mad Max’, cuyas cinco victorias en México no iguala nadie.

«Con los neumáticos blandos la vuelta fue buena, pero el resto no fueron geniales. Las vueltas con los medios no fueron buenas y el gran problema son las tandas largas, en las que tenemos problemas; y ésta es la preocupación que tenemos con miras a la carrera», explicó el ganador de los últimos cuatro Mundiales.

«El equilibrio no falla, pero no hay grip (agarre), que es la principal preocupación. En cuanto empiezas a rodar con estabilidad, el coche se calienta y no vamos a ningún sitio, algo que es duro», dijo.

«Puedes ser rápido a una vuelta pero no tener ritmo en carrera; y, por supuesto, yo preferiría ser rápido en carrera. Va ser complicado, así que tenemos que echar un vistazo y analizar las cosas», añadió el ídolo deportivo de los Países Bajos tras marcar el mejor crono de la jornada en México. EFE

