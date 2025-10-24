Verstappen dominó el segundo libre de México, que Alonso acabó octavo y Sainz, noveno

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dominó este viernes el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana; donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) se inscribieron octavo y noveno, respectivamente, en la tabla de tiempos.

En su mejor vuelta, Verstappen cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 17 segundos y 392 milésimas, 153 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 174 de ventaja sobre el joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

En un ensayo en el que se marcaron los mejores tiempos del día, todos con las gomas blandas, el doble campeón mundial asturiano concluyó octavo, a 546 milésimas de ‘Mad Max’; y superó en sólo una a su compatriota Sainz -ganador el año pasado en México, pero que el domingo pierde cinco puestos en parrilla, por sanción-, noveno al final.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, firmó el duodécimo crono de la segunda sesión, a 840 milésimas de Verstappen; del que se quedó a 251 su compañero el inglés Lando Norris -segundo en el Mundial, a 14 puntos-, con el cuarto tiempo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el decimoctavo crono del segundo libre, a un segundo y 329 milésimas de Verstappen.

Los entrenamientos libres se completarán este sábado, horas antes de la calificación; que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 305 kilómetros y medio. EFE

