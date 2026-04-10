Vertido de petróleo paraliza gran parte del puerto de Amberes

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El tráfico marítimo quedó en buena parte detenido este viernes en el puerto belga de Amberes, el segundo de mercancías de Europa y uno de los más grandes del mundo, debido a un vertido de petróleo, indicó la empresa gestora.

El vertido ocurrido el jueves por la noche durante una operación de reabastecimiento de un barco se detuvo, pero la contaminación se extendió hacia el río Escalda, explicó Port of Antwerp-Bruges en un comunicado.

La circulación quedó interrumpida desde la alta mar hasta la terminal y varias esclusas tuvieron que cerrarse, señaló la misma fuente.

Esto impidió el acceso de los portacontenedores y cargueros que transitan por el Escalda.

Decenas de barcos se encontraron bloqueados, en ambas direcciones de circulación, según los medios belgas.

Según el portavoz de Port of Antwerp-Bruges, solo la zona de acceso al canal Alberto, en la parte sur del puerto, permanecía abierta al tráfico.

El viernes al mediodía no se había comunicado la cantidad de petróleo derramada.

«Esperamos que el puerto esté plenamente operativo en 24 horas», declaró el portavoz de la compañía.

La empresa dijo «lamentar» el incidente y su posible impacto «sobre las zonas naturales vulnerables a lo largo del Escalda».

«Hacemos todo lo posible para limitar al máximo los daños tanto operativos como ecológicos», insistió.

El transportista marítimo MSC confirmó que uno de sus barcos está involucrado en el incidente, pero se negó a dar detalles.

«Nuestra prioridad es la seguridad», declaró a la AFP una portavoz de MSC en Bélgica. Añadió que la empresa se centra en proteger «la tripulación, el terminal, la naturaleza».

El gigantesco puerto de Amberes, con decenas de kilómetros de muelles, es el segundo puerto de mercancías más importante de Europa después del de Róterdam, en el vecino Países Bajos.

Se lo considera como uno de los pilares económicos de Bélgica.

Un total de 20.236 barcos transitaron por el puerto de Amberes el año pasado.

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