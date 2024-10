Vestager rechaza la crítica de Zuckerberg a la UE: «A mí preocuparía ser estadounidense»

Washington, 24 sep (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE) encargada de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, rechazó este martes las críticas expresadas por el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, a la regulación comunitaria sobre privacidad de datos e inteligencia artificial (IA).

«A mí me preocuparía bastante ser estadounidense, porque nosotros hemos tenido legislación sobre privacidad ya desde hace años», dijo en una conferencia de prensa en Washington.

En una carta publicada la semana pasada, Zuckerberg y ejecutivos de otras compañías, como Spotify, Ericsson o Criteo, subrayaron que «la realidad es que Europa se ha vuelto menos competitiva y menos innovadora que otras regiones y que ahora corre el riesgo de quedarse aún más atrás en la era de la IA debido a una toma de decisiones regulatorias inconsistentes».

Ese proceso de toma de decisiones, en su opinión, «se ha vuelto recientemente fragmentado e impredecible».

Vestager defendió cómo opera el bloque comunitario: «Puede que te guste o no, pero definitivamente no es caótico. Y creo que da que pensar que algunos no puedan lanzar sus productos si tienen que proteger la privacidad de sus clientes», dijo.

La comisaria europea lanzó una advertencia sobre el uso de tecnología procedente de zonas menos reguladas.

«¿(A alguien) Le gustaría utilizar tecnología que no proteja su privacidad? Yo no lo haría. Europa es un lugar maravilloso para hacer negocios. Entonces, si tú no deseas lanzar tu producto en Europa, doy por sentado que alguien más intentará capturar ese mercado», dijo.

Vestager quiso dejar claro que la Unión Europea no está tratando regular la tecnología en sí, porque esa normativa se quedaría obsoleta rápido.

«La inteligencia artificial tiene el potencial de cambiar muchas cosas. Ya las ha cambiado y cambiará muchas más en el futuro. Nosotros estamos preocupados sobre los usos», concluyó la comisaria, que ha efectuado un viaje de trabajo a Boston, Nueva York y Washington. EFE

