Veteranos de EEUU piden al gobernador de Florida parar las ejecuciones de reos exmilitares

Miami (EE.UU.), 13 ago (EFE).- Una delegación de más de 130 veteranos de guerra pidió este miércoles en una carta dirigida al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que detenga la aplicación de la pena capital a exmilitares estadounidenses, con motivo de la ejecución de un antiguo soldado prevista la próxima semana.

«Cerca de 30 veteranos permanecen en el corredor de la muerte, e innumerables otros enfrentan juicios por la pena de muerte en todo el estado», manifestó la delegación en la misiva, que presentaron hoy al político republicano en la ciudad de Tallahassee, capital estatal.

Subrayaron que se trata de una «tendencia preocupante» y urgieron a DeSantis a dejar de firmar las sentencias de muerte y de programar ejecuciones para veteranos.

En la carta, la delegación recordó que cinco veteranos han sido ejecutados desde que DeSantis accediera al poder en 2019 y lamentó que el gobernador autorizó la aplicación de la pena de muerte para otro exmilitar el 19 de agosto.

Esta petición, sobre la que el gobernador no se ha pronunciado por el momento, se produce en pleno repunte de ejecuciones en Florida, que en apenas ocho meses de año ya ha roto su récord anual con nueve.

Entre las personas ejecutadas figuran tres veteranos de guerra, según la misiva.

Además, el estado prevé aplicar la pena capital a dos nuevas personas el 19 y el 28 de agosto.

La próxima ejecución será la del veterano Kayle Bates, de 67 años y quien mató a cuchilladas a una mujer de 24 años en el condado de Bay.

Aparte de ser el estado que más ejecuciones ha realizado en lo que va de año, Florida es también el segundo con más prisioneros sentenciados a muerte, con 283, solo por detrás de los casi 600 de California, según la Death Penalty Information Center.EFE

