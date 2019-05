The world championship held among Swiss vineyards

Carrera por los viñedos de Suiza 29 de abril de 2019 - 13:12 La localidad de Epesses, en la región vinícola del cantón de Vaud, acoge cada año el campeonato mundial de “tracassets”. El tracasset es un pequeño vehículo motorizado que utilizan los viticultores para recorrer los viñedos. La primera carrera de tracassets por los estrechos y empinados senderos entre los viñedos se remonta a 1956. Dejó de celebrarse durante un tiempo y se retomó hace veinte años. La competición comienza con un desfile de tracassets luciendo sus mejores galas. Luego viene la carrera en sí. Los senderos entre los viñedos que ofrecen unas espectaculares vistas sobre el lago Lemán y los Alpes se llenan de gente que anima a los equipos competidores.