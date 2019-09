Benutzerfreundlicher und mehr Dienstleistungen: Die "Travel Admin App" ist die modernisierte Version von "itineris". Gute Reise! (EDA)

Cada año, los suizos realizan cerca de 15 millones de viajes. Y los que residen en el extranjero también se desplazan. El Ministerio helvético de Asuntos Exteriores acaba de lanzar una nueva app gratuita que contiene toda la información necesaria sobre cómo preparar un viaje y cómo proceder en caso de emergencia.



¿Tengo todo lo que necesito para mi viaje? ¿Qué hago si pierdo el pasaporte en el extranjero? ¿Cuál es la situación de seguridad en el país que quiero visitar? A estas y otras preguntas responde la app Travel Admin App que el Ministerio suizo de Asuntos Exteriores lanzó el pasado sábado en el aeropuerto de Zúrich.

“La app es una ayuda para los viajeros, tanto para los ciudadanos suizos que viven en Suiza como para los que residen fuera del país”, afirma el embajador Johannes Matyassy, director de los servicios consulares. “La app sirve para preparar un viaje de manera óptima. Y si ocurriera algo durante el viaje, se pueden encontrar rápidamente los contactos útiles”.

La aplicación ofrece una lista de requisitos de viaje y la posibilidad de guardar todos los documentos, como el pasaporte, el itinerario o las pólizas de seguro. Además, incluye los números de emergencia, así como la dirección de la embajada y consulados de Suiza en el país que se visita.

Los suizos realizan 15 millones de viajes cada año.

(© Keystone / Christian Beutler)

Ubicación

En caso de un desastre natural, accidente o atentado en el extranjero, la primera preocupación siempre es si entre las víctimas se encuentran ciudadanos suizos. “Si los viajeros utilizan esta aplicación, estaremos en condiciones de prestar nuestros servicios de emergencia de manera más eficiente”. Además, los usuarios pueden activar la ubicación: basta con presionar un botón.

Pero esto no tiene nada que ver con “Big Brother is watching you”, asegura el embajador. Cada usuario es libre de comunicar o no su ubicación. Ahora bien, si no podemos localizar a la persona, la aplicación sirve de poco en una situación de emergencia.

“Si los viajeros utilizan la app, podremos ofrecer servicios de emergencia de manera más eficiente”

Johannes Matyassy, embajador

Fin de la cita

Travel Admin sustituye a la antigua aplicación itineris. La idea “no es fundamentalmente nueva”, dice Matyassy. Sin embargo, considerando los avances tecnológicos, ha llegado la hora de sustituir itineris y aprovechar las nuevas opciones tecnológicas.

Partenariado con UBS y swissinfo.ch

Además de ampliar la oferta de servicios, Travel Admin es más fácil de utilizar y colabora “con dos socios útiles”, explica Johannes Matyassy. Los usuarios pueden encontrar consejos del banco UBS sobre viajes y dinero, y tienen acceso a las últimas noticias en diez idiomas de swissinfo.ch.

UBS y swissinfo.ch no son patrocinadores, precisa el embajador. “No han invertido dinero en la app”.

¿El Ministerio de Exteriores prevé desarrollar la nueva app y los servicios a los viajeros? “Por el momento, esperamos que muchos viajeros utilicen estos servicios”, responde Johannes Matyassy. Es posible que más adelante se sumen más socios del sector privado. “Pero no quiero desvelar nada todavía”.



La nueva app Travel Admin App es gratuita y está disponible en la tienda Apple Store y Google Play.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram