Viajes, propiedades y criptomonedas: claves del escándalo ‘Adorni’ en el Gobierno de Milei

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Buenos Aires, 27 jun (EFE).- El Gobierno del presidente argentino Javier Milei atraviesa un escándalo político a raíz de las investigaciones judiciales que pesan sobre el alto funcionario Manuel Adorni, lo que derivó este sábado en su renuncia a la Jefatura de Gabinete.

Estas son las principales claves del caso:

Viajes que despertaron sospechas

Adorni está envuelto en un creciente escándalo desde marzo pasado, cuando se supo que su esposa, Bettina Angeletti, viajó con él, como parte de la comitiva oficial, en un avión que llevó a Milei a Estados Unidos.

Aunque en esa causa la Justicia concluyó que no se habían cometidos ilícitos, pronto se revelaron una serie de viajes suntuosos, que incluyeron vuelos en aviones privados y hoteles de lujo, que hicieron que el patrimonio de Adorni quedara bajo la lupa.

Luego se conocieron un sinfín de detalles sobre el patrimonio de Adorni que no guardaban relación con su salario como vocero primero y como jefe de Gabinete a partir de noviembre de 2025.

Gastos muy por encima de sus ingresos

Adorni está investigado por enriquecimiento ilícito a raíz de supuestas irregularidades patrimoniales detectadas por pagos en efectivo, y sin factura, para la compra de un apartamento en Buenos Aires y una casa en un barrio exclusivo de las afueras de la capital, ambos no declarados.

Estas operaciones inmobiliarias fueron realizadas por Adorni mediante préstamos privados en lugar de créditos bancarios.

Entre ellas figura el apartamento donde reside actualmente, de unos 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito y comprado en 2025 por 230.000 dólares, tras pedir prestado el 87 % del valor a dos jubiladas, entonces dueñas del inmueble.

La investigación detectó otro préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos mujeres policías -una de ellas retirada-, gestionado por su escribana y del que aún adeuda más de 70.000 dólares.

Adorni habría usado ese préstamo para comprar una casa en un barrio privado de las afueras de Buenos Aires por 120.000 dólares y habría gastado en obras de mejora otros 250.000 dólares en efectivo y sin factura, según declaró el contratista en la Fiscalía.

Patrimonio en criptomonedas

Cuando el pasado 11 de junio el exjefe de Gabinete rectificó su declaración de bienes correspondiente a 2025 en la Oficina Anticorrupción sumó alrededor de medio millón de dólares a su patrimonio.

Adorni declaró un patrimonio neto de 627,2 millones de pesos (unos 424.000 dólares), lo que implica un aumento del 415,9 % real con respecto a lo que había declarado originalmente al asumir su cargo en 2023, según calculó el sitio dedicado a la verificación de información Chequeado.

Según explicó en una entrevista el alto funcionario, los activos incorporados a sus declaraciones rectificativas tienen origen en ahorros acumulados durante años de trabajo en el sector privado y en ganancias obtenidas mediante inversiones en la criptomoneda Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018.

«Reconstruyendo la historia, invertimos 200.000 dólares y ganamos 300.000 dólares», indicó.

En los últimos días el fiscal ordenó medidas sobre las plataformas de criptomonedas que podría haber utilizado Adorni.

Presuntas dádivas

Adorni también es investigado en otra causa por presuntas dádivas a raíz de un viaje que realizó junto a su familia a la ciudad uruguaya de Punta del Este en un avión privado contratado por el periodista Marcelo Grandio, amigo personal del funcionario y cuya productora mantenía contratos con la Televisión Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Aunque el jefe de Gabinete aseguró haber pagado la parte proporcional del vuelo, el piloto de la aeronave y una secretaria de Grandio declararon ante la Justicia que el viaje fue abonado íntegramente por el empresario.

La factura del vuelo de regreso fue emitida el mismo día en que trascendió que la esposa de Adorni había viajado con la comitiva oficial a Estados Unidos

Efecto en la imagen del presidente

Durante los cinco meses que lleva el escándalo, Milei se ha empeñado en defender a Adorni y presentarse con él en actos oficiales, pese a que algunos dirigentes de peso del Gobierno y otros aliados políticos expresaron su disgusto con la situación y exigieron la renuncia del jefe de Gabinete al cargo.

El escándalo trajo una cierta parálisis en la Jefatura de Gabinete, en los proyectos de ley que el Gobierno impulsa en el Congreso y también puso trabas en la comunicación presidencial, liderada por Adorni desde el rol de vocero hasta el viernes 20 de junio.

Un estudio de la consultora Trespuntozero y Alaska reveló que el 65,3 % de los ciudadanos tiene una valoración negativa del Gobierno, y llama la atención por un fuerte aumento de la preocupación por la corrupción, señalada como el principal problema del país por el 38,5 % de los encuestados, diez puntos más que el pasado enero. EFE

fpe/cpy