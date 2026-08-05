Vicecanciller alemán abierto a un proceso para prohibir a la ultraderechista AfD

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Berlín, 5 ago (EFE).- El vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, se mostró abierto a la posibilidad de abrir un proceso de prohibición contra la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y defendió el cordón sanitario de los partidos democráticos contra esa formación en un artículo publicado en el semanario «Die Zeit».

Según Klingbeil -también copresidente del Partido Socialdemócrata (SPD)- el cordón sanitario no es cuestión de cálculo político sino una lección del fracaso del primer experimento democrático alemán en la llamada República de Weimar.

«Debe impedir (el cordón sanitario) que enemigos de la constitución logren poder político. Protege los derechos de cada individuo y con ello nuestra democracia liberal, para mi y mi partido no es algo negociable», escribó Klingbeil.

El debate en torno a AfD se ha recrudecido después de que un informe de la Sociedad de Derechos Liberales llegará a la conclusión de que el partido es contrario a la constitución.

«Académicos independientes han mostrado que AfD trabaja con el plan de destruir nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho- Por ello hay que examinar si las condiciones para un proceso de prohibición están dadas. En ese caso un proceso de prohibición no sería sólo una opción sino un deber democrático para proteger a nuestro país», afirmó.

En septiembre habrá elecciones regionales en dos estados federados del este de Alemania, Sajonia Anhalt y Mecklenburgo Pomerania, y las encuestas de intención de voto muestran que la AfD sigue repuntando e incluso amenazando a los partidos del centro derecha y el centro izquierda.

Ante todo el Sajonia Anhalt, donde se votará el 6 de septiembre, existe la posibilidad de que, dentro de determinada constelación, la AfD logre la mayoría absoluta.

La última encuesta, realizada por el instituto demoscópico dimap, le da a AfD en Sajonia Anhalt un 41 por ciento frente al 24 por ciento de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del cancilller Friedrich Merz, un 13 por ciento de La Izquierda, un 7 por ciento del SPD y un 5 por ciento de Los Verdes.

Si el SPD y Los Verdes al final no alcanzan el 5 por ciento y se quedan sin representación parlamentaria un resultado en torno al 40 por ciento le daría a AfD mayoría absoluta.

Aunque no se llegase a ese extremo, la CDU tendría problemas para formar Gobierno debido a que tiene como principio no tener cooperaciones ni con la AfD ni con La Izquierda.

En Mecklenburgo Antepomerania, donde se votará el 29 de septiembre, la AfD también encabeza la encuesta de dimap con el 36 por ciento seguida por el SPD con un 29 por ciento y La Izquierda con el 12 por ciento, la CDU con el 9 por ciento y Los Verdes con el 5 por ciento.

En ese estado federado la socialdemócrata Manuela Schwesig preside actualmente un Gobierno de coalición de su partido con La Izquierda.

En Berlín es donde las posibilidades de AfD parecen más limitadas. En la ciudad estado La Izquierda está a la cabeza de la última encuesta de Civey con el 21 por ciento, seguida por la CDU con el 19 por ciento, la AfD con el 18 por ciento, Los Verdes con el 17 por ciento y el SPD con el 12 por ciento.

Si se diera esa constelación lo más probable sería que se creará un tripartito con La Izquierda, Los Verdes y el SPD.EFE

rz/alf