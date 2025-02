Vicecanciller de Uruguay dice que el Transpacífico «es una oportunidad comercial enorme»

Santiago Carbone

Montevideo, 21 feb (EFE).- El vicecanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni, asegura que formar parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) sería «una oportunidad comercial enorme» para su país.

Así lo indica en una entrevista que brinda a la Agencia EFE, en la que hace hincapié en la «gran complementariedad» con los países que lo integran.

Estos son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.

Albertoni retornó días atrás de Japón, donde mantuvo reuniones con distintas autoridades para hablar del tema.

«Es una oportunidad comercial enorme y después un hito importante. Yo creo que la solicitud de adhesión al Transpacífico es uno de los hitos más importantes de los últimos tiempos», apunta Albertoni.

En noviembre de 2022, Uruguay presentó formalmente su solicitud de ingreso al tratado al que el 15 de diciembre del pasado año accedió el Reino Unido, convirtiéndose en el primer europeo en hacerlo.

El vicecanciller recuerda que todos los Gobiernos han coincidido en que Uruguay «es un país caro» y cree que en gran medida es porque todavía no se ha dado el quiebre de la apertura.

«Si nosotros somos caros en aduana, cuando entra el producto, claramente en el consumidor final eso termina siendo más caro», explica Albertoni, al tiempo que agrega que los acuerdos influyen también en materia de innovación y de cooperación.

Acuerdos comerciales

El pasado 13 de febrero, Albertoni se reunión en Japón con el ministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Takuma Miyaji, encuentro que tuvo por objetivo reforzar el interés de Uruguay en ingresar al Tratado. También se reunió con el jefe negociador del CPTPP, Kenichi Kobayashi.

«Entre marzo y abril podría haber una reunión ministerial de los miembros del Transpacífico, que claramente agarrará al gobierno entrante en plena aterrizada. Entonces, nos parecía de orden, dado que cada semana cuenta desde acá a abril, hacer ese último impulso con un país muy relevante como es Japón», puntualiza el vicecanciller.

Es que, el próximo 1 de marzo, Yamandú Orsi asumirá como presidente de Uruguay luego de haber ganado las elecciones que se llevaron a cabo a fines del pasado año.

Asimismo, teniendo en cuanta que Uruguay integra el Mercosur, Albertoni sostiene que su país tiene el respaldo técnico para negociar bilateralmente y que por eso solicitó la adhesión.

«A diferencia de otros, este es un acuerdo de adhesión. En el acuerdo uno entra a una web y sabe de qué se trata el Transpacífico, está todo escrito. Entonces, llegado el caso, ante la hipótesis o la biblioteca de que puede haber limitantes, basta con que cualquiera de los que quiera ingresar se ponga en la fila para poder lograrlo», subraya.

Y añade: «Las mismas condiciones en términos generales que se le otorgan a Uruguay son las que quien póngase en la fila tardará un año, dos años o meses, pero que se le podría otorgar».

Por otra parte, el vicecanciller habla del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que, después de casi 25 años de negociaciones, se cerró el pasado 6 de diciembre en la cumbre del bloque de países sudamericanos que se llevó a cabo en Montevideo.

Destaca las «señales muy positivas» que recibió el canciller, Omar Paganini, durante un viaje a Europa que llevó a cabo días atrás e indica que un período de no más de un año sería «razonable» para la ratificación.

El proteccionismo, un riesgo

Durante la entrevista, otro de los temas que trata es el proteccionismo. Tiempo atrás, Albertoni había presentado su libro ‘Riesgos del proteccionismo ante un mundo incierto’.

Indica que en los noventa había unos 40 acuerdos comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio y que en este momento hay cerca de 500.

«¿Cuál es el riesgo de hoy? Que cuando uno empieza el espiral de proteccionismo, como yo concretamente no respondo con un arancel, respondo con medidas no arancelarias. Ese es un mundo infinito, porque es muy difícil de regularlo (…) Vemos que en el mundo, cuando empiezan los espirales de proteccionismo, el espiral se termina encendiendo con barreras no arancelarias», detalla.

Por ello, Albertoni concluye que iniciar procesos de proteccionismo en un mundo altamente interconectado «ya no solo es un riesgo, sino una irresponsabilidad». EFE

