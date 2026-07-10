Viceministra de Cultura de Ecuador deja el cargo en medio de polémica por diseño de museo

Compartir

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 9 jul (EFE).- La viceministra de Cultura de Ecuador, Romina Muñoz, dejó este jueves su cargo en medio de la polémica por la elección del diseño de un equipo español-ecuatoriano para el nuevo Museo Nacional (MuNa), criticado en redes sociales.

Aunque el Gobierno no ha oficializado su salida, Muñoz dijo a EFE que la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, le pidió la renuncia y, tras presentarla, fue aceptada por la funcionaria.

Además, agregó que no se le informó sobre las razones del pedido de renuncia, que se produjo en medio de la controversia originada después de que el Gobierno anunciara el pasado lunes que la propuesta «Ecos del sol», del estudio de arquitectura Campo Baeza + MAODA, de Madrid y Quito, había sido elegida para el diseño del nuevo MuNa.

Según el Ministerio de Educación, esta propuesta fue seleccionada entre 17 anteproyectos finalistas luego de un proceso de evaluación que consideró la calidad del diseño, la innovación, la sostenibilidad, la funcionalidad y su capacidad para responder a las necesidades museológicas del país.

El diseño ganador recibió críticas, pero Muñoz lo defendió en diversas entrevistas con medios nacionales y también en su perfil de la red social X, donde aseguró que la selección fue producto de un «proceso transparente y profesional de jurados nacionales e internacionales».

«La propuesta cumple con la funcionalidad de un museo y de los estándares de la arquitectura a nivel internacional. La flexibilidad de las salas permanentes permitirán que 1,2 millones de bienes culturales, de distintos formatos y culturas, puedan ser valorados en su integridad y brillen en su diversidad», señaló este jueves antes de que se conociera su renuncia.

Con una inversión de 100 millones de dólares, está previsto que el edificio del nuevo MuNa se construya en un terreno de 13.004 metros cuadrados, que está ubicado frente al parque La Carolina, en el corazón financiero y cultural de Quito.

Este nuevo museo ha sido catalogado por el Gobierno como una obra «emblemática» porque permitirá albergar y conservar 1,2 millones de bienes culturales y patrimoniales que narran 12.000 años de historia y conforman la colección más importante del país. EFE

cbs/seo