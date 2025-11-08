Viceministro de Defensa ruso aborda en Pionyang asuntos de cooperación bilateral

Moscú, 8 nov (EFE).- El viceministro de Defensa y jefe de la Dirección Militar-Política de las Fuerzas Armadas de Rusia, Víctor Goremykin, fue recibido en Piongyang por el ministro de Defensa norcoreano, No Kwang-chol, con quien abordó asuntos relativos a la cooperación bilatareral, informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

«Durante la reunión se abordaron temas relacionados con el desarrollo de la cooperación bilateral en la organización del trabajo político-militar en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y el Ejército Popular de Corea», se afirma en el comunicado del departamento castrense ruso.

Goremikin subrayó que los «lazos fraternales» entre Rusia y Corea del Norte «se expanden activamente en numerosos ámbitos, incluida la cooperación militar».

«El ministro de Defensa de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) afirmó que la visita de la delegación rusa contribuye a fortalecer aún más la camaradería militar entre los ejércitos de la RPDC y Rusia, y también impulsa la cooperación entre los organismos político-militares de ambos países», según la fuente.

Como parte del intercambio de experiencias, la delegación rusa visitó la Escuela Preuniversitaria Revolucionaria de Mangyongdaeng, donde estudian los hijos de los miembros del Ejército Popular de Corea, y la Academia Militar-Política Kim Il-sung de la RPDC.

Los lazos militares entre Moscú y Pionyang se vienen estrechando después de que firmaran en 2024 un tratado de asociación estratégica que incluye una cláusula de defensa mutua.

Se cree asimismo que Pionyang ha enviado tropas, cohetes y munición para dar apoyo a la invasión rusa de Ucrania, a cambio de sistemas de armamento antiaéreos de Moscú.

Las frecuentes visitas mutuas de alto nivel entre ambos países han venido alimentando las especulaciones sobre una nueva cumbre entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Kim Jong-un, tras la histórica visita del líder del Kremlin a Pionyang en junio de 2024, en la que se firmó el citado acuerdo. EFE

