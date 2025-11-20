Viceministro de Régimen Interior denunciará al vicepresidente de Bolivia por difamación

La Paz, 20 nov (EFE).- El viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Jorge García, anunció este jueves que denunciará en la vía penal al vicepresidente, Edmand Lara, por difamaciones en su contra «sin pruebas».

«Vamos a interponer las acciones penales que correspondan sin injerencia, desde un ciudadano de a pie para que demuestre estas afirmaciones», dijo García en una declaración que dio junto al presidente del país, Rodrigo Paz, en la casa de Gobierno.

Paz nombró a García como nuevo ministro de Justicia luego de haber destituido del cargo a Freddy Vidovic por tener una sentencia de tres años de prisión. Sin embargo, el vicepresidente Lara acusó a García de tener varios «procesos» judiciales abiertos.

García iba a tomar posesión hoy en el Ministerio de Justicia, pero Paz decidió disolver esta cartera y dijo: «se acabó el ministerio de la persecución». EFE

