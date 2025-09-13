Viceministro de Sri Lanka dice que la situación para los inversores es «estable»

Colombo, 13 sep (EFE).- El viceministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Arun Hemachandra, aseguró en una entrevista con EFE que los inversores tienen una «situación estable» en el país insular y que las remesas procedentes del exterior están fluyendo, casi un año después de la llegada a la Presidencia de Anura Kumara Dissanayake, que tuvo lugar tras la aguda crisis que atravesó esta nación insular.

«Los inversores tienen ahora una situación estable aquí y las remesas del exterior están fluyendo, especialmente en lo que respecta a la inversión extranjera directa», dijo Hemachandra

El viceministro reconoció que Sri Lanka enfrentó en el pasado reciente «una crisis económica muy mala», y atribuyó esta recesión a «la corrupción, la irregularidad y las malas prácticas», señalando que la cultura política que existía en la isla antes de la llegada de Dissanayake al poder en septiembre de 2024 «empeoró la situación».

«Desde el pasado 23 de septiembre (de 2024) hay una nueva esperanza para el país. Llegamos con un mandato de renacimiento para que esta nación resurgiera. Y eso está ocurriendo ahora. Hemos cambiado la cultura política», afirmó Hemachandra, que agregó que el clima empresarial en el país está mejorando, aunque reconoció que el país tiene pendiente la toma de medidas adicionales.

Sri Lanka atraviesa una profunda crisis económica que alcanzó su punto más crítico en 2022, cuando Colombo se vio obligada a declarar el impago de su deuda exterior, sin reservas en divisas ni flujo de caja para cubrir necesidades básicas como combustible, medicinas o alimentos durante meses.

Esta situación, atribuida a políticas fiscales erradas y al elevado endeudamiento del país, motivó la salida del gobierno del entonces presidente Gotabaya Rajapaksa, que se vio obligado a huir en secreto de Sri Lanka tras unas violentas protestas que incluyeron el asalto a su residencia oficial.

La nación insular alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2023 para recibir un rescate de 3.000 millones de dólares que permitiera impulsar su maltrecha economía, lo que ha llevado a una mejora progresiva de la situación, pero que también conllevó una serie de reformas económicas, como una subida de impuestos, que despertaron el malestar en la población esrilanquesa.

La deuda externa del país ascendía a unos 36.700 millones de dólares en diciembre de 2024, según los últimos datos del Ministerio de Finanzas, publicados meses después de la elección de Dissanayake como presidente.

El actual mandatario llegó al poder con promesas de renegociar el acuerdo de Colombo y el FMI. EFE

