Vicepresidenta colombiana pide unión nacional contra violencia tras muerte de Miguel Uribe
Bogotá, 11 ago (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hizo este lunes un llamamiento a la unidad nacional contra la violencia tras conocer la muerte del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado.
«Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza», manifestó la vicepresidenta.
Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada. EFE
joc/lab