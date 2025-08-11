The Swiss voice in the world since 1935

Vicepresidenta colombiana pide unión nacional contra violencia tras muerte de Miguel Uribe

Bogotá, 11 ago (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hizo este lunes un llamamiento a la unidad nacional contra la violencia tras conocer la muerte del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado.

«Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza», manifestó la vicepresidenta en su cuenta de X.

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada.

Tras lamentar «profundamente» el fallecimiento del político, opositor al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, Márquez alertó del peligro de la violencia para el ejercicio de la política en el país.

«Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política», expresó la vicepresidenta.

Desde el día del atentado, Miguel Uribe Turbay fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas en la Fundación Santa Fe de Bogotá y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

Su fallecimiento ocurrió esta madrugada, a la 1:56 hora local (6:56 GMT), según la Santa Fe, que el pasado sábado informó que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud.

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático. EFE

