Vicepresidenta cree que recompensa de EEUU pretende «criminalizar» la «valentía» de Maduro

Caracas, 9 ago (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que se pretende «criminalizar la valentía y el honor» del gobernante Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos anunciara una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto de líder chavista.

«La reciente farsa del Gobierno de EE.UU. para criminalizar la valentía y el honor del presidente Nicolás Maduro se ha enfrentado con la postura digna de nuestro país», expresó Rodríguez en su canal de Telegram.

A su juicio, «la historia de la humanidad está plagada de mentiras articuladas por EE.UU. y sus satélites occidentales, para socavar la soberanía de los países y procurar cambios de régimen a quienes no se subordinan a sus perversos intereses».

Sin embargo, subrayó, «los poderes públicos del Estado venezolano» y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «repudian esta bárbara amenaza» contra Venezuela y Maduro.

«Quienes desde el extremismo violento creen que pueden asaltar el poder político en Venezuela, se encontrarán con un pueblo altamente organizado y empoderado», advirtió.

Este sábado, la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) también rechazaron las declaraciones del pasado jueves de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien comunicó la recompensa y acusó a Maduro de utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia» en el país norteamericano.

«Estas declaraciones pasarán a la historia como un monumento permanente a la mentira y falsedad que emplea el Gobierno supremacista de los Estados Unidos», manifestó en un video Javier Marcano, comandante de la Guardia de Honor y director de la DGCIM.

Marcano aseguró que la acusación de narcotráfico por parte de Estados Unidos es «una innoble narrativa que busca posicionar una mentira como verdad».

Este viernes, el titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo que Bondi está «secuestrada» por el Partido Republicano y «hace lo que el Gobierno» de Donald Trump «le diga», luego de rechazar la recompensa de 50 millones de dólares, una cifra que duplica la ofrecida el pasado enero.

Además, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, repudió «categóricamente» la que considera una «maniobra del Gobierno de los Estados Unidos», y aseguró que esta «infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado» contra la soberanía del país y «una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano».EFE

