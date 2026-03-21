Vicepresidenta de Colombia destaca los acuerdos alcanzados entre la Celac y África

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Bogotá, 21 mar (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, destacó este sábado los logros del Foro de Alto Nivel Celac-África tras cuatro días de encuentros en Bogotá que culminaron hoy, en los que participaron delegaciones de ambos bloques para impulsar una agenda conjunta de cooperación.

«Aquí se materializaron acuerdos que contribuirán al propósito de fortalecer la cooperación entre nuestras regiones», expresó Márquez en el acto de clausura, y agregó que, a pesar de que le quedan menos de cinco meses para dejar el cargo, espera que «los esfuerzos de cooperación se mantengan».

La vicepresidenta señaló que el evento reunió a representantes de 43 delegaciones de América Latina, el Caribe y África, así como a miles de asistentes, entre líderes sociales, empresarios, autoridades y organismos internacionales.

Durante el foro se abordaron ejes como la cooperación sur-sur, la justicia étnico-racial, las reparaciones históricas, el comercio y la inversión, con el objetivo de fortalecer una relación más estructurada entre ambas regiones.

La funcionaria subrayó además la importancia de los acuerdos alcanzados, como la ruta marítima entre el puerto colombiano de Cartagena de Indias y el de Tema (Ghana), orientado a mejorar la conectividad y el comercio birregional.

«Hoy el Atlántico, que fue una fosa común en los tiempos de la esclavitud, nos conecta para reencontrarnos con nuestra familia y con nuestros pueblos», afirmó Márquez en el acto de clausura.

Asimismo, advirtió sobre los desafíos pendientes, como las dificultades de movilidad entre ambas regiones, y destacó la necesidad de facilitar el tránsito de personas y bienes entre países que concentran a más de 2.000 millones de habitantes.

El foro, que se celebró entre el 18 y el 21 de marzo, marca un paso hacia la consolidación de una relación institucional entre África y América Latina y el Caribe, y tanto los líderes regionales como la vicepresidenta abogaron por la celebración de una futura cumbre entre la Celac y la Unión Africana.

El Foro de Alto Nivel Celac–África, que este sábado tuvo el segmento de jefes de Estado, acaparó la mayor parte de la jornada y en un receso se abrió espacio para que Colombia entregara a Uruguay la presidencia pro tempore del organismo regional, en lo que estaba planeado inicialmente como la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró que su país dirigirá la Celac durante el período 2026-2027 con el compromiso de fortalecer el diálogo y la cooperación regional y de avanzar en áreas prioritarias como la seguridad alimentaria, la transición energética, la interconexión regional y el desarrollo productivo. EFE

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