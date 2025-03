Vicepresidenta de Ecuador viaja a Turquía y exige al Gobierno cumplir el encargo de Noboa

4 minutos

Guayaquil (Ecuador), 17 mar (EFE).- La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, recientemente suspendida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en una sentencia que aún no es firme, anunció este lunes que se encuentra en Turquía para cumplir con las funciones de consejera temporal de la embajada ecuatoriana designadas por el presidente, Daniel Noboa, con quien mantiene un enfrentamiento, y exigió al Gobierno que le deje ejercer el cargo.

«Desde este momento me encuentro en la Embajada de Ecuador en Turquía», dijo a través de un video en redes sociales Abad, que fue suspendida por violencia política de género después de que ella denunciara a Noboa por ese mismo motivo y lo acusara de liderar una acoso contra ella para forzarla a dimitir.

La vicepresidenta había sido designada en diciembre de 2024 por el mandatario como consejera de la Embajada de Ecuador en Turquía luego de que una jueza anulara una suspensión previa que le había impuesto el Gobierno.

Noboa le ordenó iniciar sus funciones en Ankara el 27 de diciembre, pero Abad no viajó inmediatamente y se quedó en Quito para reclamar su derecho a asumir la Presidencia de manera interina durante la campaña electoral en los comicios donde el mandatario busca su reelección, conforme lo establece la ley electoral y la Constitución.

Sin embargo, Noboa designó por decreto a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, como su «vicepresidenta encargada» hasta que Abad «se presente y tome posesión de las funciones asignadas», y fue a ella a quien delegó la Presidencia en los días donde realizaba actividades electorales, algo que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

Ahora, con miras a la campaña que se inicia el lunes para la segunda vuelta y que enfrentará el 13 dce abril a Noboa con la candidata correísta Luisa González, Abad viajó a Turquía y exigió que se le emita el nombramiento como consejera temporal y que se habiliten las herramientas que le permitan ejercer su cargo.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la vicepresidenta aseveró que tuvo que viajar con sus propios recursos para poder cumplir con el decreto presidencial, algo que, según dijo, siempre fue su «voluntad».

Sin embargo, señaló que en el camino a hacerlo se enfrentó a una serie de inconvenientes, como que no la dejaran ingresar a su oficina de la Vicepresidencia en Quito, o a procesos que ella catalogó como irregulares y que denunció ante la Contraloría (Tribunal de cuentas) y la Asamblea Nacional (Parlamento).

«Hasta el día de hoy la Cancillería no me ha emitido (el nombramiento), así que lo espero para poder cumplir con los ecuatorianos lo que se requiere. También exijo que se me habiliten los instrumentos y las herramientas necesarias como es el Quipux, el correo institucional como vicepresidenta constitucional de los ecuatorianos en claras funciones», agregó.

El enfrentamiento entre Noboa y Abad comenzó en la campaña electoral de la segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023 y se evidenció al asumir los cargos, cuando el presidente la envió como embajadora a Tel Aviv.

Después, ante las crecientes tensiones en Oriente Medio, fue trasladada a Ankara, pero el Gobierno la suspendió por cinco meses al considerar que no se había presentado en Turquía en el plazo fijado.

La suspensión fue anulada por una jueza que la restituyó en el cargo y le permitía asumir la Presidencia de forma temporal en la campaña electoral, si bien Noboa nunca permitió ese escenario ya que se negó a pedir licencia del cargo y optó por delegarlo en Gellibert.

Con miras al nuevo periodo de campaña electoral, y tras la sentencia de la Corte Constitucional, existe expectación en Ecuador por ver qué decisión tomará Noboa después de que ningún organismo electoral le permitirra hacer campaña sin pedir licencia ni delegar el cargo en la vicepresidenta elegida por votación popular. EFE

cbs/fgg/gbf