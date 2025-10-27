Vicepresidenta de Venezuela propone suspender acuerdos sobre gas con Trinidad y Tobago

1 minuto

Caracas, 27 oct (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que propondrá al presidente Nicolás Maduro que suspenda todos los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago, luego de la llegada a la isla de un destructor de la Armada estadounidense para llevar a cabo unos ejercicios militares durante varios días, en medio del despliegue naval que Washington mantiene en aguas del Caribe y que Caracas rechaza como una «amenaza».EFE

