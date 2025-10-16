Vicepresidenta dice que la eutanasia se inscribe «en la tradición humanista de Uruguay»

2 minutos

Montevideo, 16 oct (EFE).- La vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse, aseguró este jueves que la recientemente legalizada eutanasia se inscribe «en la tradición humanista» del país sudamericano e hizo hincapié en que la ley aprobada es garantista.

«Esto no es que cualquiera lo pueda pedir y que no hay procedimientos», destacó en una rueda de prensa Cosse, quien ejerce como presidenta interina mientras el jefe del Estado, Yamandú Orsi, viajó a Italia para mantener diversas reuniones, una de ellas con el papa León XIV en el Vaticano.

RLa vicepresidenta recalcó que la ley es aplicable «solo a las personas mayores de edad que están en uso de sus facultades y que están sufriendo de manera insoportable».

«Creo que todas y todos nosotros hemos tenido casos así en nuestras familias y nuestra gente querida. Esto es una aprobación importante en el marco normativo de Uruguay en el sentido de ampliar la escala de derechos de Uruguay con garantías», insistió.

Cosse consideró que la nueva ley «se agrega en la tradición humanista de Uruguay», en referencia a que el país ha sido pionero en su región en otros avances de derechos civiles, tradición que comenzó en 1907 con la ley de divorcio.

En el año 2012, el Parlamento aprobó el aborto hasta la semana doce de gestación por la sola decisión de la mujer, siempre que se lleve a cabo bajo la supervisión del Estado.

Al año siguiente, una nueva ley aprobada en el Parlamento colocó a Uruguay como el segundo país de Latinoamérica -solo por detrás de Argentina- en regular la unión civil entre personas del mismo sexo.

Mientras tanto, en 2018 fue aprobada la Ley Integral para Personas Trans, normativa inédita en Latinoamérica y que establece medidas para revertir los mecanismos de discriminación y avanzar en la garantía de derechos para dicha población.

Este miércoles, Uruguay legalizó la eutanasia mediante la votación del proyecto de ley de Muerte Digna, llevada a cabo en la Cámara de Senadores.

El texto aprobado busca garantizar el derecho a «transcurrir dignamente el proceso de morir» mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables. EFE

scr/rmp/rcf