Vicepresidenta reclama a Petro por llevar al Gobierno funcionarios acusados de corrupción

1 minuto

Bogotá, 4 feb (EFE).- La vicepresidenta y ministra de la Igualdad de Colombia, Francia Márquez, reclamó este martes al presidente Gustavo Petro, en un consejo de ministros transmitido en vivo al país, por nombrar en su Gobierno funcionarios acusados de corrupción, como el nuevo jefe de despacho, el exembajador Armando Benedetti.

«No me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión; la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando», expresó Márquez, quien fue secundada en su crítica por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

La vicepresidenta criticó también a la nueva canciller colombiana, Laura Sarabia, mano derecha de Petro, a quien acusó de faltarle al respeto. EFE

jga/joc/jrh

(foto)(video)