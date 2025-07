Vicepresidenta urge a la Fiscalía aclarar supuesta trama de excanciller para sacar a Petro

Bogotá, 1 jul (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, urgió este martes a la Fiscalía a investigar el supuesto plan del excanciller Álvaro Leyva de buscar apoyo en círculos republicanos de Estados Unidos para sacar del poder al presidente Gustavo Petro, una trama que, según dijo, atenta «contra la democracia» y en la que fue involucrada de manera «infundada».

En una carta remitida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la vicepresidenta consideró «de la más alta importancia que el país conozca con prontitud la verdad acerca de lo ocurrido» y por ello solicitó que «sin demora se adelanten las investigaciones judiciales a que haya lugar en aras de aclarar lo sucedido y de esta manera contribuir a mantener un orden justo».

«Rechazo de manera tajante cualquier plan para atentar contra la democracia y la institucionalidad y no soy una persona a la cual puedan utilizar para este tipo de acciones», señaló Márquez, quien afirmó que ella fue mencionada en este «reprochable episodio» de «manera infundada».

El plan de Leyva para derrocar a Petro fue desvelado el domingo por el diario El País, basado en unos audios que revelan que, hace dos meses, el excanciller se reunió en Estados Unidos con el congresista Mario Díaz-Balart, en un intento por acercarse al secretario de Estado, Marco Rubio, y ejercer «presión internacional» contra Petro para poner en su lugar a la vicepresidenta Márquez.

Leyva, un político conservador de 82 años, fue el primer canciller nombrado por Petro cuando asumió el poder en agosto de 2022, pero desde su salida del Gobierno el año pasado ha acusado reiteradamente al mandatario de tener problemas de adicción a las drogas, algo que, según El País, el veterano político consideraba el primer paso para sacarlo de la Presidencia.

En una de las grabaciones a las que tuvo acceso el diario español, Leyva da a entender que cuenta con el apoyo de Márquez, pero ella ya lo rechazó el domingo en un comunicado, donde aseguró que «jamás» ha traicionado «ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación».

«No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. No me mueve el resentimiento ni la conveniencia, y a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados», expresó Márquez en la nota.

Petro pide explicaciones

Por su parte, Petro declaró el lunes a los medios desde Sevilla, en el sur de España, donde asiste a la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación al Desarrollo, que su número dos debería dar explicaciones públicas y ante la justicia.

«Todas las personas que (Leyva) nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones y no solamente políticas públicas, sino ante la justicia», dijo el presidente.

Leyva destacó el supuesto papel de Márquez en esta trama al referirse a las críticas que la funcionaria expresó en un polémico consejo de ministros contra la canciller, Laura Sarabia, y otras personas cercanas a Petro, lo que desencadenó una crisis en el Gobierno, y sugiere que todo fue idea suya.

Desde aquella reunión ministerial, celebrada el 4 de febrero, Petro retiró a Márquez del Ministerio de la Igualdad y su relación no volvió a ser la misma, al punto de que la vicepresidenta tiene actualmente poca o ninguna relevancia en el Gobierno.

Esto coincide con la versión del diario de que el presidente «le pidió explicaciones» por su supuesta alianza con Leyva.

Márquez expresó hoy en su misiva enviada a la fiscal su confianza firme «en la justicia y en quienes la administran».

«Consecuente con la rectitud y moralidad que ha caracterizado mis actuaciones como vicepresidenta de la República, cargo para el que fui elegida democráticamente, y por respeto a esa dignidad, sin temor y con la frente en alto, quedo a la expectativa (de) la evolución de dichas averiguaciones», concluyó la vicepresidenta. EFE

