Vicepresidenta venezolana reitera a EEUU disposición a dialogar con «agenda constructiva»

2 minutos

Caracas, 3 ene (EFE).- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este sábado a Estados Unidos la disposición del gobierno venezolano a dialogar con una «agenda constructiva» y bajo relaciones de respeto, luego de la que calificó como «agresión militar» de Washington, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Yo retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro, cuando, hace apenas dos días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este Gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva», dijo Rodríguez en transmisión obligatoria de radio y televisión.

La funcionaria encabezó un consejo de defensa, en el que participaron el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez.

En ese sentido, manifestó la disposición de Caracas a mantener «relaciones de respeto» tras el que tachó como «atentado» contra el país.

«Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un relacionamiento, luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación», insistió.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que tras la captura de Maduro su Administración «va a gobernar» el país suramericano y que los líderes de un proceso de transición será un equipo de seguridad, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Según el gobernante republicano, Rubio ya había hablado con la vicepresidenta Rodríguez para iniciar el proceso político.

Venezuela se despertó la madrugada de este sábado con el estruendo de detonaciones de misiles que cayeron desde helicópteros a instalaciones militares y zonas urbanas en la capital, Caracas, y los estados vecinos de Miranda, La Guaira y Aragua (norte).

El gobierno venezolano habló de posibles muertos y heridos, pero no detalló cuántos.

Trump confirmó minutos después en su red Truth Social que Estados Unidos llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y que Maduro y su esposa fueron capturados y sacados «por aire del país». EFE

bam/lb/mrs

(video)