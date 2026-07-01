Vicepresidente colombiano electo se reúne con el Banco Mundial para impulsar cooperación

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Bogotá, 1 jul (EFE).- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, informó este miércoles que sostuvo una reunión oficial con el Banco Mundial para poner en marcha «una agenda de cooperación» que busca impulsar «la inversión, el financiamiento y los proyectos estratégicos» en el nuevo Gobierno.

«Junto a Susana Cordeiro, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, iniciamos la construcción de una alianza estratégica para atraer inversión, fortalecer las finanzas públicas, impulsar la transformación digital y garantizar la seguridad energética de Colombia», aseguró Restrepo en una publicación en su cuenta de X.

El vicepresidente electo indicó que la creación de programas de cooperación serán «útiles» para mejorar la relación entre educación y tecnologías, información y comunicación, y atraer financiamiento extranjero.

«El déficit ha aumentado más de 10 veces. Así que lo que tenemos que hacer es una fuerte estabilización fiscal (…) Creo que con la ayuda del Banco Mundial podemos construir un apoyo técnico para lidiar con ese problema», expresó Restrepo, quien fue ministro de Hacienda entre 2021 y 2022 durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022).

Restrepo dijo que tiene, en el mandato del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de convertir la cooperación internacional en «metas, resultados y bienestar» para la población, un trabajo en el que están enfocados desde que ganaron la segunda vuelta de las elecciones el 21 de junio.

Inspirado en los presidentes de Argentina, Javier Milei; El Salvador, Nayib Bukele, y Estados Unidos, Donald Trump, De la Espriella también prometió convertir al país en una «patria milagro» y transformar a «esta Colombia bendita», como la llama, en una tierra de promisión.

Según cifras del Ministerio de Hacienda, la deuda neta del Gobierno central alcanzó el 61,5 % del PIB en el primer trimestre de 2025, frente al 54,1 % registrado un año antes, mientras que el déficit fiscal se mantuvo entre las principales preocupaciones de analistas y calificadoras internacionales. EFE

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