Vicepresidente de Paraguay tacha de «capítulo vergonzoso» la guerra de la Triple Alianza

Compartir

3 minutos

Asunción, 27 jul (EFE).- El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, calificó este lunes como un «capítulo vergonzoso» la Guerra de la Triple Alianza (1864- 1870), en la que su país se enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay, al reaccionar a una declaración del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien citó ese episodio para abogar por unas Fuerzas Armadas «bien preparadas y entrenadas».

«La Guerra Guasu dejó a nuestro país en ruinas; de ello nos levantamos con valentía de hierro y entereza», publicó en X Alliana, quien asumió de forma interina la Presidencia de Paraguay tras el viaje del jefe de Estado Santiago Peña a Perú para asistir a la investidura de la mandataria electa de ese país, Keiko Fujimori.

Alliana, quien ha expresado su interés en buscar la candidatura presidencial del oficialismo para las elecciones presidenciales de 2028 en Paraguay, pidió hablar con franqueza sobre esa guerra, en la que, según diversos historiadores, Paraguay perdió cerca de un 60 % de su población, cifra que sube a un 90 % cuando se refiere a la población masculina del país.

«Fue un capítulo vergonzoso, pactado desde un Tratado funesto para destrozar nuestra nación. Aquella guerra, que masacró a nuestros niños, quemó hospitales y saqueó Asunción, enluta la memoria», agregó el funcionario.

En ese contexto, el vicepresidente paraguayo planteó «la devolución del cañón cristiano, los archivos y las reliquias históricas» por parte de Brasil como «un gesto de fraternidad que ayude a reparar este pasado».

El cañón cristiano es una pieza de artillería elaborada en 1866 por Paraguay con el bronce fundido de las campanas entregadas por el pueblo para defender al país en medio de la guerra y que permanece actualmente en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro, según apuntaron diversos medios locales.

Las declaraciones de Lula han causado indignación entre diversos sectores paraguayos, mientras que el Gobierno ha enfrentado duras críticas ante lo que ha sido calificado como un «silencio» diplomático.

El pasado viernes, durante una visita a una fábrica de la empresa de defensa Avibras Aeroco, en el interior de São Paulo, Lula aseguró que a su país le gusta la paz, pero señaló que no pueden «olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil».

«Invadió Corumbá y, al mismo tiempo, invadió Uruguay y al mismo tiempo Argentina. Y esa guerra, que parecía que no iba a ser gran cosa, duró cinco años», manifestó el mandatario brasileño.

No obstante, según recoge la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, en su página web, la guerra «comenzó a causa de una intervención militar del Brasil, que invadió el Uruguay con su Ejército». EFE

lb/jrg