Vicepresidente electo de Colombia busca establecer lazos de «mayor alcance» con EE.UU.

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Washington, 14 jul (EFE).- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y varios de los ministros designados del futuro Gobierno de Abelardo de la Espriella afirmaron este martes en Washington que el país suramericano busca establecer lazos estratégicos «de mayor alcance» con Estados Unidos y retomar iniciativas «perdidas».

Durante su visita a la capital estadounidense, la delegación colombiana ofreció detalles sobre la agenda de la Administración del ultraderechista De la Espriella, que quiere ampliar el comercio bilateral y atraer una mayor inversión internacional hacia la nación suramericana.

«Este representa un nuevo momento en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Quizás un momento en el que podamos establecer una asociación estratégica de mayor alcance», dijo Restrepo en un evento en inglés en el Atlantic Council, un centro de pensamiento con el que el economista colaboró como investigador.

Según el «numero dos» de De la Espriella, llegó a Washington «para desarrollar programas estratégicos de infraestructura y retomar iniciativas que se perdieron durante los últimos años».

«Estamos aquí para fortalecer la seguridad económica y nacional, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Al considerar a Colombia como un socio estratégico y una plataforma para la democratización de Venezuela, creemos posible establecer un modelo de asociación en el que todas las partes salgan ganando», agregó.

Restrepo incluso consideró la posibilidad de «importar combustible desde Venezuela», que ha acercado posiciones con Washington después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y negociaran con el nuevo Gobierno de la chavista Delcy Rodríguez la gestión de las ventas del crudo venezolano.

«Es necesario mejorar la gestión pública, lo cual implica cooperación con el sector privado y asistencia técnica. Hemos acudido, por ejemplo, al FMI y al Departamento del Tesoro para solicitar apoyo en este proceso», añadió Restrepo sobre su estancia en EE.UU., donde también fue recibido en la sede del Banco Mundial.

El vicepresidente electo colombiano viajó a Washington junto a los ministros designados de Exteriores, Omar Bula Escobar, de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

Esta visita coincide con nuevas acusaciones del presidente saliente, el izquierdista Gustavo Petro, que condenó el «asesinato» de un ciudadano colombiano durante un operativo migratorio en Maine y pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se pronunciara en un «mensaje al pueblo colombiano».

A la luz de las diferencias entre Petro y Trump, Bula insistió en que para el nuevo Gobierno colombiano, «no solo se trata de recuperar el tiempo perdido en los últimos cuatro años, sino también de reconocer que nos encontramos en una coyuntura geopolítica mundial crucial».

«Este es el momento de definir el lugar que ocupará Colombia en el futuro. En primer lugar, por supuesto, está la reconstrucción de la relación que manteníamos anteriormente con Estados Unidos e Israel, así como con países afines», indicó el próximo canciller. EFE

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