Vicepresidente electo de Colombia dialoga con el jefe del CAF sobre agenda de cooperación

Compartir

2 minutos

Bogotá, 26 jun (EFE).- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, se reunió telemáticamente este viernes con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz Granados, para explorar una agenda de cooperación «que acompañe la transformación» del país.

«Queremos que CAF sea un aliado estratégico del nuevo gobierno, aportando financiamiento, conocimiento y asistencia técnica para impulsar las grandes reformas, fortalecer nuestra inserción internacional y acelerar el crecimiento con desarrollo», expresó en X Restrepo, quien asumirá la Vicepresidencia el próximo 7 de agosto.

Para Restrepo, quien fue ministro de Hacienda entre 2021 y 2022 durante el Gobierno de Iván Duque, es necesario «construir confianza, sumar capacidades y trabajar de la mano con los organismos multilaterales» para cumplir con los objetivos propuestos por el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El presidente electo, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, ha manifestado que hará un drástico ajuste fiscal, reducirá el tamaño del Estado y recuperará la producción de petróleo y gas.

Inspirado en los presidentes de Argentina, Javier Milei; El Salvador, Nayib Bukele, y Estados Unidos, Donald Trump, De la Espriella también prometió convertir al país en una «patria milagro» y transformar a «esta Colombia bendita», como la llama, en una tierra de promisión.

Según cifras del Ministerio de Hacienda, la deuda neta del Gobierno central alcanzó el 61,5 % del PIB en el primer trimestre de 2025, frente al 54,1 % registrado un año antes, mientras que el déficit fiscal se mantuvo entre las principales preocupaciones de analistas y calificadoras internacionales. EFE

jga/nvm