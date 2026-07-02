Vicepresidente electo de Colombia dice que la transición de Gobierno se hará en dos etapas

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(Actualiza con rueda de prensa del ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila)

Bogotá, 2 jul (EFE).- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, aseguró este jueves durante su visita a la Casa de Nariño que la transición entre los gobiernos saliente y entrante se realizará en dos etapas, desde mañana y hasta el 27 de julio.

«Traemos una propuesta metodológica de cómo operar con los comités sectoriales (…) Tengo el convencimiento de que tenemos que arrancar desde mañana hasta el 27 de julio para tener la información completa en dos etapas”, aseguró Restrepo.

El vicepresidente electo y miembros de su equipo llegaron esta mañana a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, para reunirse con representantes del Gobierno actual para dar inicio a la transición, en un proceso en el que no se prevé que participen ni el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, ni el entrante, Abelardo de la Espriella, ubicados en dos orillas ideológicas opuestas.

Restrepo explicó que la primera etapa del proceso servirá para recoger información detallada de la situación actual del Estado, con lo que se dará inicio a la segunda etapa que consiste en realizar preguntas y revisiones generales con el apoyo de comités sectoriales que dialogarán con sus pares del oficialismo.

«Este es un proceso firme donde de ninguna manera dejaremos de hacer revisiones, investigaciones, alertas y actuaciones que tengamos que hacer respecto a la información sobre las distintas entidades del Estado», dijo Restrepo, quien fue ministro de Hacienda entre 2021 y 2022 durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022).

Respecto a la reforma tributaria anunciada esta semana por el Gobierno de Petro para «superar el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas», Restrepo pidió que no se lleve a cabo la radicación frente al Congreso.

«Creemos que no es necesaria esa actuación por parte del Gobierno actual. Es una atribución que le debería corresponder al gobierno siguiente, saber cuál es su propuesta de ajuste fiscal», indicó el economista.

Todo listo para el 24 de julio

El ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, explicó tras la reunión que el Gobierno espera entregar al equipo entrante «información consolidada hasta junio antes del 24 de julio», cuatro días después de la instalación del nuevo Congreso.

Ávila subrayó que la Administración de Petro seguirá ejerciendo plenamente sus funciones hasta el próximo 6 de agosto y recalcó que, aunque escuchará las sugerencias del equipo de transición, las decisiones seguirán correspondiendo al Gobierno saliente.

Asimismo, informó que la comisión oficial estará integrada por él mismo, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Nhora Mondragón; la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, y el director jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo.

Por parte del Gobierno electo participarán, además de Restrepo, el excongresista Carlos Alonso Lucio; las abogadas María Isabel Campo y Carolina Restrepo; el exgerente regional de la campaña de De la Espriella, Jaime Beltrán; la activista Jerome Sanabria y la exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera.

Con este encuentro comenzó formalmente el proceso de transición entre el Gobierno de Petro y el de De la Espriella, que por primera vez en Colombia se desarrollará sin una reunión entre el presidente saliente y el mandatario electo. EFE

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