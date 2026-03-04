Vicepresidente europeo: toda amenaza comercial a un Estado miembro es una amenaza a la UE

Bruselas, 4 mar (EFE).- El vicepresidente de Comisión Europea Stéphane Séjourné dijo este lunes que «cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro de la Unión Europea es por definición una amenaza contra la Unión Europea», después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya asegurado que cortará las relaciones comerciales con España por su postura sobre la guerra de Irán.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario recordó que el Comercio es competencia de la Unión Europea, en concreto de la Comisión Europea, y que por tanto «no hay amenaza a un país particular», preguntado sobre la cuestión durante una rueda de prensa en Bruselas.

El político francés recordó que este punto de vista ya se expresó con «unidad» a raíz de las amenazas del mandatario estadounidense sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, miembro de la UE.

Séjourné rehusó pronunciarse, sin embargo, sobre el «fondo» de la postura del Gobierno español en materia de defensa puesto que «cada país tiene su propia política interna y debates internos que son bien legítimos».

Tampoco hizo comentarios sobre la falta de respaldo por parte del canciller alemán, Friedrich Merz, quien después de las amenazas comerciales de Trump se limitó a decir que están intentando convencer a España para aumentar su gasto en defensa al 5 % del PIB.

La Comisión Europea ya expresó esta mañana a través de un portavoz su solidaridad «plena» con todos los Estados miembros y aseguró que está dispuesta a actuar para salvaguardar los intereses de la Unión Europea tras las amenazas comerciales de Estados Unidos a España por su posición en la guerra contra Irán.

Trump amenazó el martes con «cortar todo el comercio con España» por su postura ante la ofensiva contra Irán, y el Gobierno español advirtió de que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos UE-EE.UU.

España había rechazado el uso por aviones estadounidenses de las bases españolas de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

La política comercial de los Estados miembros de la Unión Europea con países externos a la UE está exclusivamente en manos de la Comisión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009. EFE

