Vicepresidente palestino aborda con Tony Blair «el día después» de la guerra en Gaza

Amán, 12 oct (EFE).- El vicepresidente del Estado de Palestina, Hussein al Sheikh, se reunió este domingo en Amán con el ex primer ministro británico Tony Blair para abordar «el día después» de la guerra en la Franja de Gaza, en la víspera de la cumbre que acogerá la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para firmar el plan de paz.

«Hoy me he reunido con Tony Blair para hablar sobre el día después de la guerra y los esfuerzos destinados a que las iniciativas del presidente (estadounidense, Donald) Trump, cuyo objetivo es poner fin a la guerra y establecer una paz duradera en la región, sean un éxito», anunció Al Sheikh.

El también vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) confirmó en un escueto mensaje en su perfil oficial de X su disposición a colaborar con ambos mandatarios y demás implicados en las negociaciones «para consolidar el alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de rehenes y prisioneros, y luego comenzar con la recuperación y la reconstrucción».

«Hemos destacado la importancia de poner fin al debilitamiento de la Autoridad Palestina, y en especial de restituir los ingresos palestinos retenidos y evitar que se socave la solución de dos Estados, con vistas a una paz global y duradera de conformidad con la legitimidad internacional», concluyó en su mensaje acompañado de una fotografía sentado junto a Blair.

Este encuentro se da mientras la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij se prepara para acoger mañana la ceremonia de la firma del plan de paz para Gaza impulsado por Estados Unidos, un evento al que asistirán numerosas autoridades mundiales y que, según promete, pondrá fin a más de dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

El encuentro estará copresidido por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el presidente estadounidense, que llegará a Egipto tras pasar por Israel, e incluirá la participación de líderes de más de veinte países, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer. EFE

