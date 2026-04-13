Vicepresidente paraguayo buscará candidatura presidencial del gobernante Partido Colorado

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Asunción, 13 abr (EFE).- El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció este lunes que buscará convertirse en el candidato a la Presidencia por el gobernante Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR) por la facción Honor Colorado, la misma del gobernante Santiago Peña y que lidera el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018).

«Yo acepté la candidatura, pero con el compromiso de seguir trabajando y enfocado en lo que es mi labor como vicepresidente», declaró Alliana a la radio ABC Cardinal.

La decisión la tomó, según el político, durante una reunión que sostuvo la semana pasada con Cartes y dirigentes de Honor Colorado. Ya en noviembre pasado, el exgobernante había expresado su apoyo a una candidatura de Alliana.

El funcionario aclaró que aún no ha definido su fórmula como precandidato a la Vicepresidencia, aunque indicó que buscan un «perfil técnico» que pertenezca a su facción política.

Entre los nombres que evaluarán, adelantó, están los ministros de Industria y Comercio, Marco Riquelme; de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja; y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

El exministro Arnoldo Wiens, quien compitió en 2022 por la candidatura oficialista, también ha expresado su interés en postularse para las primarias del Partido Colorado, en las que se elegirá a la dupla que competirá en las elecciones de 2028.

Las votaciones internas, previstas en el Código Electoral Paraguayo, son celebrada de forma simultánea por todos los partidos políticos.

En los comicios de 2028, además del presidente del país, se prevé elegir a los senadores, diputados, gobernadores de los 17 departamentos del país y representantes de las juntas departamentales.EFE

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