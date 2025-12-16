Vicepresidente y ministros de Rusia visitarán Venezuela en 2026, según Maduro

Caracas, 15 dic (EFE).- El vicepresidente de Rusia, Dmitri Chernishenko, y «todos los ministros» del Gobierno ruso visitarán Caracas durante el último trimestre de 2026 para revisar temas bilaterales en el marco de la comisión mixta entre ambos países, anunció este lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

«Nos planteamos metas bien elevadas en todas las áreas de trabajo para que el 2026 siga siendo un año de crecimiento y desarrollo en las relaciones estratégicas», indicó durante su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, reiteró que el pasado jueves sostuvo una conversación con su homólogo y aliado ruso, Vladimir Putin, en la que estuvieron, dijo, «solidificando los lazos integrales de cooperación».

El Ejecutivo venezolano informó la semana pasada en un comunicado que los dos presidentes reafirmaron el carácter «estratégico, sólido y ascendente» de sus relaciones.

Según el texto, Putin expresó de manera «firme y categórica su apoyo y respaldo» a Maduro en «los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social» de Venezuela.

Esta conversación se dio en medio de las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, debido al despliegue aeronaval que concentra desde agosto pasado el país norteamericano en el sur del Caribe y que, afirma, busca combatir el narcotráfico.

Caracas, por su parte, interpreta este despliegue como una «amenaza» y un intento de propiciar un cambio de régimen.EFE

