Vicky Dávila no dijo que el último deseo de Uribe Turbay era verla como presidenta

3 minutos

Bogotá, 21 ago (EFE).- Es falso que la precandidata presidencial colombiana Vicky Dávila haya dicho que la última voluntad del senador y también precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay fuera verla a ella como presidenta, pese a que así lo afirman internautas en redes sociales.

EFE Verifica recibió una consulta a través de su canal de WhatsApp sobre la supuesta afirmación que realizó Vicky Dávila relacionada con la última voluntad de Uribe Turbay, miembro del partido conservador Centro Democrático, antes de su muerte el pasado 11 de agosto, mientras que ese mismo mensaje se ha replicado en redes sociales como Facebook y X.

«Yo creo que ellos querían imitar lo que pasó con Trump, pero se les salió de las manos (sic)», dice un perfil en una de las publicaciones.

HECHOS: Es falso que Vicky Dávila dijera que la última voluntad de Uribe Turbay antes de morir más de dos meses después de ser gravemente herido en un atentado fue verla como presidenta, tal y como EFE Verifica comprobó con el rastreo de los perfiles del político asesinado y de la también periodista Dávila. Además, ningún medio fiable ha registrado el encuentro de la misma con el senador.

No hay rastro de la última voluntad de Uribe Turbay

En primer lugar, una búsqueda con palabras clave en los perfiles de X, Instagram y Facebook de Vicky Dávila evidencia que no hay rastro de ninguna declaración relacionada con los mensajes de redes sociales por parte de la política.

La precandidata conservadora sí lamentó la muerte de Uribe Turbay, según constató la Agencia EFE, al que dedicó las siguientes palabras: «Uribe fue una gran ilusión que apagaron las balas».

Tampoco se observa ningún registro referente a las afirmaciones que circulan en las redes sociales atribuidas al difunto senador.

La esposa del senador, María Claudia Tarazona, tampoco se ha expresado en relación a las afirmaciones que circulan en redes sociales, como lo demuestra una búsqueda con palabras clave en su perfil de Instagram.

Asimismo, las búsquedas avanzadas en internet de los políticos y la esposa de Uribe Turbay no arrojan ningún resultado que pruebe las afirmaciones que circulan en redes sociales.

Último cruce de mensajes entre Dávila y Uribe Turbay

«Es inaceptable la persecución de Petro en contra de Vicky Dávila. La manera en que la persigue pone en riesgo la libertad de prensa y constituye violencia en contra de la mujer (…)», escribió Uribe Turbay en apoyo a Dávila, quien se quejó de que el actual presidente del Gobierno colombiano, Gustavo Petro, compartiera un mensaje en el que se implicaba a la precandidata presidencial en una red de espionaje.

Además, ningún medio de comunicación fiable, incluida la Agencia EFE, ha registrado el presunto último deseo de Uribe Turbay.

Como consecuencia del atentado, fue detenido el sicario de 15 años que le disparó y otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, según informó EFE.

Tras el ataque, se sucedieron diversas narrativas desinformadoras alrededor del atentado que finalmente acabó con la vida del senador y que fueron también desmentidas por EFE Verifica.

En definitiva, la precandidata y periodista colombiana Vicky Dávila no dijo que la última voluntad del senador y precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay fue verla como presidenta. No hay registro de dichas afirmaciones en las redes sociales de los políticos, ni de la pareja de Uribe ni tampoco en medios de comunicación fiables. EFE

