Victoria agridulce para Jara y respiro para Kast: las claves de la primera vuelta en Chile

María M.Mur

Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre, luego de que ninguno de los dos obtuviera el 50 % más uno de los votos en unos comicios más ajustados de lo que pronosticaban las encuestas y con una participación récord del 85 %.

Con casi la totalidad de los sufragios escrutados, la exministra de Trabajo del actual Gobierno de Gabriel Boric se impuso con el 26,8 % -por poco más de 340.000 votos- al abogado ultracatólico, que obtuvo el 23,9 %.

A continuación las claves de unas elecciones que han estado marcadas por la discusión en torno al aumento de la inseguridad y la migración irregular y en las que la gran sorpresa la ha dado el populista de derechas Franco Parisi, que quedó tercero (19,5 %) y cuyo votos serán claves en el balotaje.

Jara, victoria agridulce

Pese a ganar la primera vuelta, fue una noche agridulce para Jara, la candidata única del progresismo y la primera militante comunista en representar al sector en unas presidenciales.

Su victoria fue más estrecha de lo que pronosticaban los sondeos y ella misma reconoció en su discurso que «los desafíos son inmensos» y aseguró que «desde mañana» saldrá a escuchar a casi la mitad de los chilenos que no votaron ni por ella ni por Kast.

Aunque en la campaña ha intentado desmarcarse de Boric, Jara tiene el desafío de aumentar los apoyos del Gobierno -cuya aprobación no supera el 30 %- y de revertir el llamado «péndulo chileno», ya que desde 2006 ningún mandatario le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

«No dejen que el miedo congele sus corazones (…) Quienes nos dividen y siembran el odio hacen un muy mal negocio para el futuro de Chile», dijo la abogada, de 51 años y quien era casi una desconocida antes de ingresar al Gobierno y liderar la aprobación de algunas reformas clave, como la de pensiones o el aumento del salario mínimo.

Para Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales (UDP), «Jara tiene un escenario muy cuesta arriba»: «La discusión pública gira en torno a migración, economía y seguridad, temas incómodos para la izquierda e, incluso, en un escenario en que todos los votantes de Parisi se fueran con Jara, no alcanzaría», añadió a EFE.

Kast, ¿a la tercera la vencida?

Varias de las últimas encuestas antes de la presidenciales mostraban un bajada considerable en los apoyos de Kast e, incluso, un empate con otro ultraderechista más radical, el libertario Johannes Kaiser, algo que finalmente no sucedió.

El exdiputado y líder del Partido Republicano, que compite por tercera vez a La Moneda y perdió contra Boric en la segunda vuelta de 2021, hizo una campaña monotemática en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular y evitó hablar en público de sus convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, así como de su defensa de la dictadura.

En su discurso, Kast aseguró que este domingo «Chile sí despertó», en alusión a la mítica frase que marcó las masivas protestas de 2019.

«Luego de seis años de violencia, de ideología, de mediocridad, hoy millones de chilenos han decidido abrazar un proyecto que es la oposición a este Gobierno fracasado», indicó el ultra, admirador de Donald Trump y Nayib Bukele.

Kast ya cuenta con los votos de Kaiser y de la representante de la derecha tradicional, la excalcaldesa Evelyn Matthei, que quedó desdibujada en quinto lugar, como le ha ocurrido a las derechas liberales en otros países donde crecen los ultras: «¡A la tercera va la vencida!», clamó en su discurso.

Parisi, «ni facho ni comunacho»

Fue la sorpresa de las presidenciales de 2021, cuando quedó tercero con casi el 13 % de los votos con una campaña hecha prácticamente desde el extranjero y por redes sociales, y el economista populista ha vuelto a desafiar a las encuestas, revalidando este domingo el tercer lugar, con el 19,6 %.

Con el lema «Ni facho, ni comunacho», el líder del Partido de la Gente (PDG) propuso en campaña medidas tan dispares como la eliminación del IVA de los medicamentos o la celebración de un «tuning» masivo (autos modificados) si ganaba La Moneda.

Vencedor en las provincias mineras del norte, Parisi pidió el voto por Kast hace cuatro pero esta vez ha dicho que «no firmará cheques en blanco a nadie» e instó tanto Jara como Kast a «ganarse» sus votos.

«Estas elecciones han evidenciado un profundo rechazo a la política. Parisi estaba subrepresentado en las encuestas y es el candidato que mejor representa la antipolítica institucional. Ganarse su voto no será fácil», indicó a EFE Claudia Heiss, de la Universidad de Chile.

Chile celebró este domingo, en paralelo, elecciones parlamentarias para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y parte del Senado. En estos comicios, los republicanos de Kast lograron un avance considerable en ambas cámaras, lo que podría otorgar una amplia gobernabilidad a un eventual gobierno del ultraderechista. EFE

