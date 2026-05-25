Victoria de Francisco Cerundolo ante Van de Zandschulp en un día brillante para Argentina

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París, 25 may (EFE).- Francisco Cerundolo, la mejor raqueta argentina tras la eliminación el domingo de Tomás Martín Etcheverry, avanzó este lunes a la segunda ronda del Roland Garros, en la que se medirá al vencedor del duelo de franceses entre Hugo Gaston y Gael Monfils, en una jornada en la que los otros dos argentinos en liza también ganaron.

Cerundolo, 26º del mundo, apeó al neerlandés Botic van de Zandschulp en cuatro mangas, por 6-3, 6-4, 6-7 (7) y 6-4, en tres horas y 37 minutos, llevando a Argentina a contar, de momento, con seis representantes en la segunda ronda.

El vigente vencedor del torneo de Buenos Aires se unió en segunda ronda a sus compatriotas Mariano Navone (38º del mundo), quien venció este lunes al estadounidense Jenson Brooksby (63º) y se medirá en segunda ronda al checo Jakub Mensik (27º), y a Camilo Ugo Carabelli (59º), quien apeó al estadounidense Emilio Nava y tendrá enfrente al ruso Andrey Rublev (13º).

A ellos se une en segunda ronda Thiago Tirante (ante el español Alejandro Davidovich Fokina), Marco Trungelliti (rival de Karen Khachanov) y Solana Sierra (ante la italiana Jasmine Paolini).

Otros tres argentinos podrán pasar a segunda ronda en los encuentros programados para este martes entre Facundo Díaz Acosta (151º) y el chino Zhizhen Zhang (224º); Juan Manuel Cerundolo (56º) y el británico Jacob Fearnley (125º); el duelo fraticida entre Sebastián Baez (64º) y Román Andrés Burruchaga (68º); y Francisco Comesaña (102º) y el estadounidense Ethan Quinn (50º).

Bajo un intenso calor que superaba los 30 grados, algo inusual para un mes de mayo en París, Carabelli, de 26 años, fue el primero en hacerse un hueco en el segundo turno.

Venció por 7-6 (10), 6-3 y 6-3 en dos horas y 41 minutos. Iualó así su mejor participación en un grande, al lograr, como en el Roland Garros de 2022, el pase a la segunda ronda.

«Rublev es un rival muy experimentado, sobre todo en partidos a cinco mangas», analizó Carabelli, quien dijo sentirse muy a gusto con el calor.

«Nosotros estamos acostumbrados, jugamos en Sudamérica, creo que hace mucho más calor allá. Me gusta que haga calor, me gustan los partidos largos, así que me gustan las condiciones, me viene a pelo», apuntó.

Otros jugadores no sintieron lo mismo. El canadiense Gabriel Diallo, 49º del mundo, justificó su retirada en primera ronda el domingo ante el australiano James Duckworth por un golpe de calor.

Navone, por su parte, venció sin demasiado brillo al estadounidense Jenson Brooksby (63 del mundo) en tres sets (6-4, 6-4 y 6-4) y tendrá como rival en segunda ronda el checo Jakub Mensik (27 del mundo).

«Va a ser un partido duro, va a haber que correr bastante como estoy acostumbrado», adelantó el reciente finalista del torneo de Ginebra y vencedor en Bucarest en marzo de este año.

Precisamente el argentino contó el poco tiempo que tuvo para llegar a tiempo a esta primera ronda del Roland Garros, tras caer en la final el sábado ante el estadounidense Learner Tien.

«No logramos transporte para el sábado, así que nos tuvimos que levantar temprano el domingo, tres horitas de tren, llegar al hotel así medio rápido, venir a comer, entrenar y adaptarnos en poquito tiempo», relató.

En su tercera participación en el Roland Garros, el tenista de 9 de julio busca mejorar la tercera ronda que logró en 2025. A Mensik aún no se ha enfrentado en el circuito. EFE

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