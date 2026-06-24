Victoria inédita o adiós prematuro

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Carlos Meneses

East Rutherford (EE.UU.), 24 jun (EFE).- Ecuador ha dejado los deberes para el último día ante el rival más difícil de todos: Alemania. La Tri necesita este jueves una victoria inédita ante los tetracampeones para evitar despedirse a las primeras de cambio del Mundial 2026.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario donde el combinado de Sebastián Beccacece definirá su futuro en el torneo tras caer en el último minuto ante Costa de Marfil (1-0) y ceder un inesperado empate con Curazao (0-0) en el Grupo E.

Dos resultados decepcionantes para una selección que apuntaba a ser la revelación después de unas brillantes eliminatorias suramericanas en las que terminó en la segunda posición, por detrás apenas de Argentina, vigente campeona del mundo.

La Mannschaft no se juega nada. Con seis puntos, se ha asegurado el liderato del grupo y ya espera a uno de los mejores terceros en los dieciseisavos de final, pero es la Mannschaft, la octava mejor selección del planeta, y nunca regala nada.

Ecuador está entre la espada y la pared: solo le vale ganar y esperar otros resultados. A la misma hora se disputará el Curazao-Costa de Marfil en Filadelfia.

Beccacece está en la diana. Moisés Caicedo no puede hacerlo todo, a pesar de que es el ecuatoriano que más pases (169) y más centros (9) ha puesto en los dos primeros partidos.

Además, el ataque, liderado por Gonzalo Plata y Enner Valencia, ha exhibido una falta de puntería alarmante. El equipo remató 27 veces contra Curazao y fue incapaz de perforar la portería de Eloy Room.

Con todo, hay notas positivas que dan lugar a la esperanza: es una de las mejores selecciones en recuperar el balón y acabar la jugada con un disparo a portería.

«Más juntos que nunca», afirmó la selección ecuatoriana en sus redes sociales junto a una foto de la plantilla abrazada.

Pero la montaña a escalar será alta y escarpada. Ecuador nunca ha ganado a Alemania, con dos derrotas en dos únicos enfrentamientos.

Por su parte, el cuadro germano ha olvidado las debacles de Rusia 2018 y Catar 2022, cuando no pasó de la fase de grupos.

No obstante, el técnico Julian Nagelsmann tendrá que recomponer el centro de la defensa tras la baja de larga duración de Nico Schlotterbeck, que no volverá a aparecer en esta Copa del Mundo.

El zaguero del Borussia Dortmund se dañó el ligamento medial del tobillo izquierdo en el primer tiempo del partido del sábado pasado contra Costa de Marfil y estará varios meses de baja.

Su sustituto más probable es Antonio Rüdiger, que viene de una temporada irregular con el Real Madrid marcada por los problemas físicos.

Con el liderato en el bolsillo, se espera que Nagelsmann cambie algunas piezas en el once, aunque ya avisó tras la remontada frente a Costa de Marfil que el equipo no debe cambiar demasiado.

De hecho, Nadiem Amiri, centrocampista del Mainz, subrayó que buscarán el pleno de victorias ante Ecuador en Nueva Jersey.

«Queremos ganarlo al cien por cien y afrontarlo con la máxima intensidad. Tampoco creo que vayamos a hacer muchos experimentos. Todos estamos preparados», señaló en rueda de prensa en vísperas del encuentro.

Otra de las incógnitas es el posible ingreso en el once de Deniz Undav, la gran sensación teutona del Mundial.

El delantero del Stuttgart, saliendo siempre desde el banquillo en sustitución de Jamal Musiala, suma ya tres goles y dos asistencias en las dos primeras jornadas del Mundial 2026. Una amenaza más de la que debe preocuparse Ecuador.

El encuentro será arbitrado por la estadounidense Tori Penso, quien ya dirigió el partido entre la República Checa y Sudáfrica del Grupo A.

– Alineaciones probables:

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Pervis Estupiñán o Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Seleccionador: Sebastián Beccacece.

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic o Nadiem Amiri, Jamal Musiala o Deniz Undav, Florian Wirtz; Leroy Sané y Kai Havertz.

Seleccionador: Julian Nagelsmann.

Árbitra: Tori Penso (Estados Unidos).

Estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Hora: 16.00 local (20.00 GMT). EFE

cms/car

(foto)