Victory Giant sube un 57 % tras protagonizar la mayor salida a bolsa del año en Hong Kong

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Shanghái (China), 21 abr (EFE).- El fabricante chino de placas de circuitos impresos Victory Giant subió este martes un 57,23 % a la apertura de su primera sesión en Hong Kong, donde protagonizó una salida a bolsa cifrada en cerca de 2.600 millones de dólares, la mayor en 2026 en ese parqué ante el furor por la inteligencia artificial (IA).

Concretamente, los títulos de la tecnológica abrieron a 330 dólares de Hong Kong (42,15 dólares, 35,79 euros) por unidad, superando en la citada tasa al precio inicial marcado para la venta de acciones, de 209,88 dólares de Hong Kong (26,81 dólares, 22,76 euros). Pasadas las 10:00 hora local (02:00 GMT), ese incremento se había moderado hasta un 48,66 %.

Tras registrar un interés 18,5 veces superior a las acciones en venta bajo la oferta internacional y 431 veces en la local para inversores minoristas, Victory Giant incrementó de 83,3 millones de participaciones a 95,9 millones el tamaño de la operación, lo que finalmente se tradujo en una recaudación de 20.117 millones de dólares de Hong Kong (2.569 millones de dólares, 2.180 millones de euros).

Victory Giant cotiza desde 2015 en Shenzhen, ciudad situada al otro lado de la frontera con la China continental y cuya bolsa se centra precisamente en valores tecnológicos; a lo largo de los últimos doce meses, esos títulos casi han cuadruplicado su valor (+295 %) ante la euforia de los inversores por el auge del sector chino de la IA.

Esta coyuntura sitúa la valoración de la empresa, cuyas placas son clave para los servidores de IA, en unos 42.000 millones de dólares actualmente.

La compañía, fundada en 2006 en la ciudad suroriental de Huizhou, cerró el primer semestre del año pasado como número uno mundial por cuota de mercado en el segmento de las placas de circuitos impresos para computación de IA y alto rendimiento, según cifras de la consultora Frost & Sullivan que cita en su folleto para inversores.

Asimismo, es un importante proveedor para el fabricante de chips estadounidense Nvidia -a la postre, la mayor empresa del mundo por cotización de mercado en la actualidad- y también cuenta a Intel, Tesla, Microsoft o Bosch entre sus clientes.

El auge de la IA y la consiguiente demanda supuso que Victory Giant multiplicase casi por cuatro (+273,5 %) sus beneficios el año pasado hasta unos 4.312 millones de yuanes (632 millones de dólares, 537 millones de euros) y su facturación en un 79,8 % hasta los 19.292 millones de yuanes (2.830 millones de dólares, 2.402 millones de euros).

Según datos de la consultora Prismark citados hoy por la prensa local, China aglutina ya más de la mitad de la producción mundial de placas de circuitos impresos. EFE

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