Vida, libertad y felicidad, la promesa de 1776 amenazada por las políticas de Trump

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Leonor Trinidad y Esteban Capdepon Sendra

Washington, 30 jun (EFE).- La promesa de «vida, libertad y búsqueda de la felicidad», que hace 250 años inspiró la fundación de Estados Unidos, se ve ahora amenazada por las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, que limitan los derechos de inmigrantes, mujeres, estudiantes y hasta periodistas.

Esta fórmula se encuentra en la Declaración de Independencia de 1776, que sostiene que los seres humanos son creados iguales y poseen derechos inalienables.

Sin embargo, historiadores y analistas advierten que dicha promesa nunca se ha cumplido plenamente y que, en los últimos años, su vigencia se ha erosionado aún más, especialmente tras la llegada de Trump al poder.

La aspiración de «la república de hombres blancos»

Para entender el escenario actual es necesario remontarse a los orígenes del país. La presencia de los europeos durante casi dos siglos en lo que hoy es Estados Unidos fue dando forma a una teoría política que se plasmó en la Declaración, pero estos principios nacieron ya en contradicción con el entorno en el que pretendían desarrollarse.

«En las colonias existía la esclavitud, lo contrario de la libertad. De modo que estas promesas, presentadas como derechos que ningún gobierno podía pisotear, plasmaban la aspiración», explica a EFE Kevin Kenny, profesor de historia de la Universidad de Nueva York (NYU).

Kenny apunta a que EE.UU. se consolidó como «una república de hombres blancos» que excluía a mujeres, afroamericanos y a los pueblos nativos.

«En el siglo XVIII, estos valores eran condicionales y racializados. Estaban concebidos para salvaguardar la autonomía, la libertad económica y el poder político de los hombres blancos propietarios», sostiene Tanya Greene, directora del programa de EE.UU. de Human Rights Watch.

Con el tiempo, sirvieron de base para avances como la abolición de la esclavitud, la no discriminación en el derecho al voto y hasta la ciudadanía por nacimiento, que, como señala la historiadora Stephanie McCurry, también se ha visto amenazada por el Gobierno de Trump.

La promesa en la actualidad

La Declaración estableció también una «lucha fundamental» sobre el significado de pertenencia en EE.UU. y sobre quién puede reclamar esos derechos, una batalla que, según McCurry, «aún hoy continúa».

Sin embargo, para Mary Herzog, ciudadana de Washington y miembro de la organización Hijas de la Revolución Americana (DAR, por sus siglas en inglés), «la mayoría de las personas en Estados Unidos disfrutan de la libertad a día de hoy».

Herzog se muestra convencida de que, pese al clima político, estos valores están muy presentes en la sociedad actual y los padres fundadores «estarían muy orgullosos de la evolución del país».

Por su parte, Melissa Pardue, de Texas, defiende que las promesas de la Declaración «se vuelven más reales con cada generación».

El impacto de Trump en las libertades individuales

En cambio, para algunos ciudadanos más jóvenes, las políticas de Trump están restringiendo estos principios fundamentales: «Esta Administración está tratando de impedir que la gente ejerza sus derechos de la Primera Enmienda», asegura Aaron Ruppert, residente en Washington.

En la misma línea, Oliver Fuentes, de 22 años e hijo de inmigrantes salvadoreños, apunta tanto a decisiones judiciales recientes -entre ellos el fin de la protección federal al derecho al aborto- como a dificultades económicas que, en su opinión, limitan la capacidad de ser «libre y feliz».

También la directora del programa de EE.UU. de HRW asegura que la promesa está «lejos de ser universal» doscientos cincuenta años después.

Entre otras cuestiones por la presión sobre las personas racializadas y la eliminación de protecciones federales por orden de Trump, como la reversión de las políticas de inclusión o el despido de miles de trabajadores federales.

Para McCurry, el mandatario «no respeta los principios fundamentales» del país que gobierna, ni tampoco «a quienes lucharon y siguen luchando por ellos».

«El actual Gobierno ha realizado esfuerzos consensuados para limitar los derechos de todo tipo de personas. Los derechos son frágiles. Son fruto de las luchas del pasado por la vida, la libertad y la felicidad», asevera Kenny.

Según una encuesta del Pew Research Center realizada entre febrero y mayo de 2026, el 57 % de los estadounidenses afirma que el Gobierno respeta las libertades individuales, aunque la percepción está fuertemente dividida por afinidades políticas: el 79 % de los republicanos comparte esa opinión frente al 38 % de los demócratas. EFE

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