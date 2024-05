El pueblo suizo de Lauterbrunnen considera la posibilidad de cobrar entrada a turistas como en Venecia

Turistas en Lauterbrunnen Alamy Stock Photo/Credit: Ian Rutherford / Alamy Stock Photo

Desde Machu Picchu hasta Venecia, el turismo excesivo es un problema global con causas complejas. Lauterbrunnen, con sus cascadas alpinas y acantilados instagrameables, también sufre las consecuencias. Ahora se está considerando seguir el ejemplo de Venecia y comenzar a cobrar a las personas turistas.

7 minutos

Lauterbrunnen en el Oberland bernés es un escenario de postal. Un valle exuberante con sus imponentes acantilados, picos nevados, las cascadas como la de Staubbach de 300 metros y su encanto alpino lo han convertido en un destino popular, especialmente en las redes sociales.

La desventaja es que el pueblo, con sus 2400 residentes, ahora sufre de calles congestionadas, estacionamientos llenos y transporte público abarrotado, además de calles llenas de basura y alquileres más altos. “Nos sentimos como empleados en un parque de diversiones”, dijo el párroco del pueblo, Markus Tschanz, a la radio pública suiza, SRF, el año pasado.

Las autoridades locales han creado un grupo de trabajo para encontrar formas de frenar el sobreturismo. Una medida en consideración es seguir el ejemplo de Venecia y cobrarEnlace externo a las personas visitantes entre 5 y 10 francos suizos al día, informó el Berner Zeitung esta semana.

El mes pasado, Venecia se convirtió en la primera ciudad del mundo en introducir un sistema de pago para turistas en un esfuerzo por reducir las multitudes que abarrotan los canales durante la temporada alta de vacaciones. Se está probando durante 29 días.

‘Complicado de implementar’

Muchos destinos turísticos están observando a Venecia para ver si y cómo funciona este esquema”, dijo Fabian Weber, un investigador en turismo en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna, a SWI swissinfo.ch.

Aunque es “comprensible” que se esté considerando esta solución, Weber no está seguro de lo fácil que será introducirla.

“Es muy desafiante implementar una tarifa de entrada en un espacio público como un pueblo o valle. No tenemos mucha experiencia y no sabemos si funcionará”.

Los números del turismo suizo Desde el fin de la pandemia de la Covid-19, cada vez más personas han estado visitando Suiza. El año pasado registró un número de pernoctaciones de hotel de 41,8 millones en todo el país, y este año ha seguido una tendencia similar, impulsada en gran medida por visitantes provenientes del extranjero. El verano pasado fue especialmente concurrido, con numerosas personas turistas procedentes de Estados Unidos, China, Corea del Sur, India y el Reino Unido. Si bien casi todas las regiones turísticas registraron un aumento en las pernoctaciones el verano pasado, la región central del Oberland bernés, con sus famosos picos y lagos, experimentó el mayor aumento (+434.000 / +13,2%).

“Mi suposición es que probablemente no tendría un gran impacto en el número de turistas, pero al menos podría recaudar dinero que podría invertirse en medidas para gestionar mejor los flujos de visitantes o capacidades, o compensar los daños. Hasta ahora, la mayoría de las tarifas turísticas realmente no reducen el número de visitantes. Pero brindan cierta flexibilidad cuando se trata de gestionar el desarrollo turístico”.

Otros lugares turísticos en Suiza

Lauterbrunnen no es la única región suiza que intenta controlar las oleadas de turistas. El pueblo junto al lago de Iseltwald en el Oberland bernés se vio paralizado hace un par de años por una afluencia inesperada de fans de la serie de Netflix Crash Landing on You. El pueblo suizo que aparece en la popular serie surcoreana decidió imponer una tarifa a los visitantes, cobrando 5 francos suizos para tomar selfies junto al lago, y controles de tráfico para evitar ser invadido.

Mostrar más

Mostrar más Appenzell propone limitar el turismo de masas Este contenido fue publicado en Appenzell Rodas Interiores, con sus espectaculares montañas y senderos, es extremadamente popular entre los turistas -demasiado popular, dicen los políticos locales. leer más Appenzell propone limitar el turismo de masas

El cantón de Appenzell Innerrhoden, en el noreste de Suiza, con sus senderos para hacer senderismo y lugares espectaculares como la posada Äscher-Wildkirchli en Alpstein, que ganó fama mundial después de aparecer en la portada de un libro de National Geographic en 2018, también está lidiando con este problema.

En el sur de Suiza, el valle Verzasca de Ticino y sus aguas turquesas han experimentado un aumento en el número de visitantes, especialmente debido a su popularidad en Instagram.

“Verzasca sigue siendo muy popular. Especialmente los fines de semana cuando llegan turistas de un día desde Lombardía”, dijo el alcalde de Verzasca, Ivo Bordoli, a SWI swissinfo.ch. Después del video viral “Las Maldivas de Milán” en 2017, las autoridades locales introdujeron estacionamiento de pago; anteriormente los espacios eran gratuitos. Ahora están considerando la posibilidad de establecer una cuota en el tráfico.

En los últimos años, la ciudad central suiza de Lucerna también ha estado luchando con grandes grupos de turistas, especialmente turistas de China. Durante la pandemia, el número de vacacionistas extranjeros se desplomó, pero los viajeros individuales han comenzado a regresar y se espera que los grandes grupos de autobuses vuelvan.

“Espero que la situación vuelva a ser manejable, ya que están luchando nuevamente con la gestión de los grandes autobuses”, dijo Jürg Stettler, jefe del Instituto de Turismo de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna. “El número de viajeras y viajeros en grupo aumentará seguro. Solo es cuestión de cuán rápido”.

Se espera un aumento del turismo a nivel global

Este año se espera que el turismo global se recupere por completo de la pandemia de la Covid-19. La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas espera que 2024 sea un año récord para las llegadas internacionales en todo el planeta. Por lo tanto, es probable que las consecuencias negativas del sobreturismo sigan siendo un tema candente de debate.

Las causas del sobreturismo global, la llegada de demasiadas personas turistas a un lugar al mismo tiempo, son complejas. Los elementos incluyen el enorme crecimiento de las clases medias en India y China, los vuelos económicos y la expansión de plataformas de reserva en línea.

Pero, como dijo Sina Hardaker, geógrafa económica de la Universidad Julius Maximilian de Würzburg, a la revista Swiss HorizonsEnlace externo, “plataformas como Airbnb no solo están aumentando la capacidad de alojamiento, sino que también están cambiando la morfología de una ciudad. En otras palabras, están cambiando la forma en que se desarrolla y se estructura una ciudad”.

El auge de las redes sociales también ha creado una generación obsesionada con tomarse selfies frente a las grandes obras de arte, arquitectura o naturaleza del mundo.

Contenido externo

“Lauterbrunnen definitivamente tiene un problema de sobreturismo. Pero no es resultado de su éxito, sino de su cascada instagrameable”, dijo Stettler.

El valle ya tiene un alto número de personas que pasan para visitar los Alpes y los glaciares cercanos. “Ahora, además de esto, tienes el turismo de ‘tomar fotos'”, comentó.

A medida que el planeta se calienta lentamente, ¿corren los Alpes suizos el riesgo de ser inundados por aún más turistas y sus teléfonos en busca de climas más frescos?

Probablemente, dice Stettler: “El número de visitantes en primavera, verano y otoño aumentará debido al impacto del cambio climático. Pero los números en invierno disminuirán debido a las condiciones de nieve”. Los puntos específicos que ya están experimentando problemas de sobreturismo en verano, como las regiones de Jungfrau y Titlis, Zermatt y Lucerna, se encontrarán bajo presión, agregó.

Mostrar más Debate moderado por Veronica DeVore ¿Cómo afrontan los destinos populares el turismo de masas? Lugares como Venecia o Barcelona, y destinos en los Alpes suizos, están luchando contra el turismo de masas. ¿Qué medidas se pueden tomar? Únase al debate 3 Me gusta Ver la discusión