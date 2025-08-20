Viena anuncia un presupuesto de 22,6 millones para Eurovisión 2026, 14 menos que Basilea

3 minutos

Viena, 20 ago (EFE).- El alcalde de Viena, el socialdemócrata Michael Ludwig, ha mostrado su orgullo tras la decisión este miércoles de la radiotelevisión austríaca ORF de seleccionar a Viena como sede para la 70.ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión, y anunció un presupuesto de 22,6 millones de euros para el evento.

Ese presupuesto es inferior a los 37 que invirtió este año Basilea, la ciudad suiza que acogió la edición número 69, ganada por el cantante austríaco JJ.

«Presentamos un paquete global convincente con enormes capacidades de alojamiento, excelente infraestructura y mucha experiencia en la organización de eventos internacionales», subrayó el alcalde de la capital austríaca en un comunicado.

Viena se ha impuesto así a Innsbruck, la capital de la región austríaca de Tirol, que también había presentado su candidatura a la ORF, encargada de organizar la edición del año que viene.

La victoria del cantante austriaco JJ con su canción ‘Wasted Love’ en la pasada edición, en Basilea, ha colocado a Austria como sede de un evento musical que este año fue seguido por 166 millones de telespectadores.

Ludwig explicó que la candidatura de Viena, bajo el lema Europe, shall we dance?’ (Europa, ¿bailamos?), tenía la ventaja de disponer de instalaciones ya existentes que pueden ser puestas a disposición del evento y reduce la presión financiera para la ORF.

Austria está en recesión desde hace más de dos años, tras una contracción del PIB del 1 % en 2023 y del 1,1 % en 2024, y pronósticos de otra caída en torno al 0,3 % en 2025, que, sin embargo, podría profundizarse debido a la guerra comercial.

El Gobierno de conservadores, socialdemócratas y liberales ha lanzado un programa de ahorro para reducir el déficit fiscal, que el año pasado fue de 4,7 %.

El alcalde de Viena dijo que la capital austríaca garantiza la capacidad requerida de 3.000 habitaciones de hotel, a las que se puede llegar en transporte público en un máximo de 30 minutos desde la sede.

Asimismo, cuenta con conexiones aéreas directas a 195 destinos en 65 países, y es un centro cultural de primera línea, con instituciones como la Ópera de Viena, y numerosos museos, teatros y salas de conciertos.

El lugar que albergará el evento será la Wiener Stadthalle, la sala multiuso más grande del país, con capacidad para hasta 16.000 personas y a apenas 3 kilómetros del centro de la ciudad.

Ese espacio ya fue sede de Eurovisión en 2015.

Viena fue ya sede de Eurovisión en 1967.

El país ha ganado en otras dos ocasiones. En 1966 con la canción ‘Merci, chérie’, interpretada por Udo Jürgens, y en 2014 con el tema ‘Rise Like a Phoenix’ de Conchita Wurst. EFE

as-nmv/cg