Viena y la televisión de Austria celebran la participación de Israel en Eurovisión

Viena, 4 dic (EFE).- La radio y televisión pública austríaca, ORF, y las autoridades de Viena, ciudad anfitriona de Eurovisión 2026, celebraron este jueves que se permita a Israel participar en el certamen de música europeo, una decisión adoptada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en Ginebra que ha motivado la retirada de varios países del concurso, entre ellos España.

«En las últimas semanas, abogué personalmente por la participación de la radiodifusión pública israelí, KAN, y celebro su participación en la 70ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión en Viena. Con el objetivo de fomentar el diálogo cultural y apoyar y fortalecer el papel democrático de las radiodifusoras públicas, era importante no romper puentes», declaró el director general de la ORF, Roland Weissmann, en un comunicado.

«Las preocupaciones de algunos miembros de la UER se tomaron muy en serio, y la Asamblea General de la UER aprobó por mayoría de votos nuevas y adaptadas normas», añadió.

También el alcalde de Viena, el socialdemócrata Michael Ludwig, emitió un comunicado manifestando su satisfacción con la decisión y reiterando su oposición a obstaculizar a los artistas en general.

«Los artistas israelíes deberían y siempre podrán actuar aquí. En general, soy escéptico respecto al boicot a los artistas, especialmente cuando se trata de su origen. En mi opinión, ya nada impide el éxito del Festival de la Canción de Eurovisión», indicó.

«¡La diversidad triunfa! Esperamos con ilusión un maravilloso festival de música en Viena y felicitamos a la ORF, que será una anfitriona fantástica para este gran evento que une a la gente», escribió por su parte Oskar Deutsch, presidente de la Comunidad Judía de Viena, en un mensaje publicado en redes sociales.

Tras la decisión adoptada hoy en una reunión de la asamblea general de la UER en Ginebra, al aceptar los miembros de la unión -pertenecientes a 68 cadenas públicas de radio y televisión de 56 naciones- una serie de reformas que implicaban la permanencia de Israel, España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia anunciaron su retirada del certamen, tal y como habían advertido que harían si Israel participaba.

Islandia, otro de los países que se oponía a la participación de Israel, aún no se ha pronunciado, y Bélgica ha dicho que decidirá si toma parte del concurso «en los próximos días».

La 70ª edición de Eurovisión tendrá lugar el próximo mes de mayo en Viena. EFE

wr/ajs