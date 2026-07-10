Viernes, 10 de julio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 10 jul (EFE).-

Caracas/La Guaira.- La emergencia generada por los terremotos del 24 de junio en Venezuela, que dejan más de 3.800 muertos y 16.740 heridos, entra en una fase crítica para organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mientras el país afronta el reto de retirar cerca de 1,2 millones de toneladas de escombros para iniciar la reconstrucción y busca nuevos recursos para atender a los afectados.

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París.- El primer ministro, Sébastien Lecornu, preside una célula interministerial de crisis dedicada a la nueva ola de calor que afecta al país, la tercera desde finales de mayo y que este viernes ha puesto nueve del centenar de departamentos franceses en alerta roja y otros 76 en naranja.

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Taipéi.- El avance del tifón Bavi, acompañado de ráfagas de viento superiores a los 200 kilómetros por hora, mantiene en alerta este viernes a las islas más septentrionales del archipiélago japonés, donde podría tocar tierra en la madrugada del sábado, y a Taiwán, donde las autoridades prevén lluvias intensas y torrenciales.

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Ginebra.- Expositores, expertos y público en general han colmado la Cumbre sobre Inteligencia Artificial para el Bien Común en Ginebra, evidenciando una vez más el constante aumento del interés en esta tecnología, que ahora quiere mostrar sus aplicaciones en beneficio de la sociedad.

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Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo esloveno, Tone Kajzer.

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Provo (EE.UU.).- Concluye la semana de audiencias para determinar la apertura de juicio contra Tyler Robinson, el principal sospechoso y acusado del asesinato del líder conservador Charles Kirk en septiembre de 2025 en la Universidad de Utah.

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Vientián (Laos).- Las mafias detrás de las estafas digitales que proliferan desde hace años en el Sudeste Asiático han incorporado un nuevo modelo de fraude que consiste en suplantar a la Policía y a las autoridades de otros países, entre ellos España, para conseguir que las víctimas transfieran fondos a cuentas bancarias bajo su dominio.

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La Paz.- La aplicación de un tipo de cambio flexible en Bolivia tras 15 años de un esquema fijo no resolverá por sí misma la falta de dólares que sufre desde 2023 el país, que requiere medidas adicionales como recortar más el gasto fiscal y aplicar reformas para atraer inversiones, advirtieron analistas.

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Tegucigalpa.- El Gobierno de Honduras subastará un avión presidencial que fue adquirido durante la administración que presidió Juan Orlando Hernández (2014-2022), que no fue autorizado por la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026), quien había prometido venderlo y en cuyo mandato solo fue autorizada para la repatriación de algunos migrantes hondureños fallecidos en el exterior.

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Bruselas.- Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).

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Roma.- ¿Volverán los seres humanos del futuro a las cavernas por el aumento del calor? Aunque suene a distopía, Roma ya sondea la posibilidad de convertir en ‘refugios climáticos’ algunas grutas bajo su subsuelo… aunque antes de disfrutar de su frescor habrá que analizarlas y, sobre todo, garantizar su salubridad.

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Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, muda sus actividades temporalmente a un edificio situado junto a la Cancillería Federal, debido a las tareas de renovación a las que debe someterse el Palacio de Bellevue, la residencia oficial del jefe de Estado alemán, valoradas en 601 millones de euros y que podrían durar varios años.

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Londres.- La reflexión sobre las secuelas de un conflicto armado y el verdadero significado del hogar es lo que busca provocar ‘La Odisea’, una película «de lo más aventurera» que narra el peligroso viaje de Odiseo de regreso a su reino tras la guerra de Troya, dijo su creador, Christopher Nolan, en una entrevista con EFE.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El actor turco Can Yaman asegura que no le gusta viajar por turismo. Prefiere descubrir nuevos destinos gracias a su trabajo y, con el estreno de ‘El Turco’ en Estados Unidos, suma un nuevo paso en su aspiración de convertirse en «un ciudadano del mundo».

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Roma.- El Palacio Farnese, sede de la Embajada de Francia en Italia, presenta la conclusión de las obras de restauración de las fachadas y los tejados del edificio, tras cinco años de trabajos.

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Lima.- Los diez finalistas para crear un himno para la visita del papa León XIV a Perú el próximo noviembre participan en una gala, tras haber sido seleccionado de 394 temas musicales presentados en este concurso.

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Pekín.- El primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, comienza este viernes una visita a China para asistir a los actos por el 65.º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países, en un momento de reactivación de los lazos entre Pekín y Pionyang tras la reciente visita del líder chino, Xi Jinping, al país vecino.

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China.- China recuperó este viernes con éxito la primera etapa de un cohete Larga Marcha-10B tras un retorno vertical sobre una plataforma marítima, en la primera recuperación controlada de este tipo lograda por el país asiático, informaron medios estatales.

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Nom Pen.- Ciudadanos camboyanos asistieron este viernes a una ceremonia en Nom Pen para honrar la memoria del comentarista político y activista Kem Ley, con motivo del décimo aniversario de su muerte.

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Calcuta (India).- Calcuta se prepara para el Día Mundial de la Población, que se conmemora cada año el 11 de julio en todo el mundo.

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Los Ángeles (EE.UU.).- España afronta este viernes los cuartos de final de un Mundial por sexta vez en su historia. Sólo los ha superado una vez, y fue campeona, en Sudáfrica 2010. Lo hará tras vencer a Portugal con un gol de Mikel Merino en el minuto 91 y frente a una Bélgica consciente de que España es favorita, pero que ya sabe lo que es darle la vuelta a situaciones adversas.

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Miami (EE.UU.).- Entrenamiento y rueda de prensa de las selecciones de Noruega e Inglaterra previo a su encuentro del sábado en Miami.

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Bruselas.- Bélgica aguarda con ilusión el choque mundialista de este viernes ante España tras el subidón por haber batido a la anfitriona Estados Unidos, un partido para el que se han instalado pantallas gigantes en Bruselas y otras de sus principales ciudades y ante las que se concentrarán miles de aficionados belgas y españoles.

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Birmingham (R. Unido).- A un año de la celebración de Invictus Games, competición para militares en activo y veteranos -heridos, lesionados o enfermos-, el duque de Sussex participa en el acto de cuenta atrás para Birmingham 2027.

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Ciudad de Panamá.- La continuidad o no del seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, que condujo la clasificación del país a su segundo mundial este 2026 y cuyo contrato expiró el pasado 30 de junio, será abordada por la Federación Panameña de Fútbol (FPF) en una conferencia de prensa.

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El Cairo.- La selección nacional de fútbol masculina egipcia regresa a su país tras su actuación en el Mundial 2026.

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cdp/acaEFE

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