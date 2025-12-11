Viernes, 12 de diciembre de 2025

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Ucrania, Alemania, Francia y Reino Unido intensifican sus esfuerzos para que EE.UU. tenga en cuenta sus demandas, mientras Rusia inicia la batalla final por el control del norte de Donetsk encaminada a convencer a la Casa Blanca de que su victoria es inevitable en esta guerra.

– Los primeros ministros de Lituania, Estonia y Letonia ofrecen una rueda de prensa en Riga en medio de los intensos contactos entre líderes europeos y Ucrania sobre el plan de paz que promueve la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

FORO TURKMENISTÁN

Moscú – Los presidentes de Rusia Vladímir Putin; Irán, Masud Pezeshkian; el turco, Recep Tayyip Erdogan; y el de Pakistán, Shehbaz Sharif, se dan cita en Turkmenistán, país conocido como ‘la república del gas’ por sus ingentes recursos energéticos, y que celebra este viernes 30 años de su declaración de neutralidad con un foro internacional.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Miles de gazatíes ven sus tiendas dañadas e inundadas tras el intenso temporal que está azotando el enclave palestino, dejando a la Franja anegada y desesperada por recibir una ayuda internacional que sigue parcialmente restringida.

– Se enviará una crónica sobre el icónico campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (Belén), completamente anexo a un tramo del muro de separación en la Cisjordania ocupada, que israel se plantea demoler alegando que el recinto se ubica en terreno militar.

– La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne en Roma con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás. (Foto)(Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas/Washington – Venezuela y EE.UU. continúan su pulso tras la confiscación de un petrolero en el Caribe, con las nuevas sanciones de Washington a tres sobrinos de Nicolás Maduro y los contactos venezolanos de alto nivel, especialmente con Vladímir Putin, en busca de apoyo diplomático.

ITALIA HUELGA

Roma – Italia vive una jornada de huelga general convocada por el principal sindicato en protesta contra el proyecto de los Presupuestos Generales de 2026 aprobado por el Gobierno de Giorgia Meloni.

VATICANO ABUSOS

Ciudad del Vaticano – El secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el obispo colombiano Luis Manuel Alí Herrera, reconoce que las víctimas de abusos por parte del clero se quejan de «falta de celeridad», según afirmó en una entrevista a EFE. Por Cristina Cabrejas

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok – Los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya superan ya en días al anterior episodio de violencia, en julio, en el marco de un conflicto territorial histórico que repunta en ocasiones y coincide ahora con campañas nacionalistas por parte de cada país.

ACUERDO PARÍS

París – Francia, dónde hace justo 10 años se firmó el Acuerdo de París que pretende limitar el calentamiento global, considera que este gran tratado internacional vinculante sobre el cambio climático ha funcionado durante este tiempo y pese a ciertas evoluciones preocupantes su objetivo sigue estando al alcance.

JAPÓN ABUSOS

Tokio – ‘Black Box Diaries’, el documental japonés que estuvo nominado al Óscar en la última edición, llega por fin este viernes a las salas japonesas, dos años después de su estreno en el Festival de Sundance y una vez que se han solventado los problemas legales para su exhibición.

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile del próximo domingo, en las que los chilenos eligen al sucesor del progresista Gabriel Boric entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, la Agencia EFE enviará la última parte de una serie previa con la guía CHILE ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- R.UNIDO PIB.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la cifra del PIB británico correspondiente al mes de noviembre. (Texto)

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican las cifras definitivas de la inflación en noviembre.

09:00h.- Bruselas.- UE FINANZAS.- Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE.

09:00h.- Madrid.- AFGANISTÁN MUJERES.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el relator especial sobre los Derechos Humanos en Afganistán, Richard Bennet; y la presidenta de Women for Afghanistan, Fawzia Koofi, abren la conferencia HearUs 2025 ‘Promoviendo la rendición de cuentas para las mujeres de Afganistán’ (Texto)(Foto)(Vídeo)

09:30h.- Bruselas.- UE PESCA.- Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) celebran este viernes en Bruselas una reunión en la que deben acordar las posibilidades de pesca del año 2026 y para la que la Comisión Europea (CE) ha presentado una propuesta de capturas en el Mediterráneo que España considera «inaceptable», (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Oslo.- NOBEL PAZ.- El rey Harald V de Noruega concede audiencia a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. (Texto) (Foto)

10:00h.- Berlín.- EUROPA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con sus homólogas de España y Francia, Margarita Robles y Catherin Vautrin, respectivamente, para abordar el futuro de los cazas de sexta generación (FCAS), un proyecto que se encuentra estancado por las diferencias entre París y Berlín sobre el porcentaje de participación en la iniciativa conjunta.

15:30h.- Roma.- ITALIA PALESTINA.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne en Roma con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás (Texto) (Foto)

16:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA GUADALUPE.- El papa celebra la misa por la Virgen de Guadalupe en la basílica de San Pedro (Texto) (Foto)

Ciudad del Vaticano.- VATICANO ABUSOS.- El secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el obispo colombiano Luis Manuel Alí Herrera, reconoce que las víctimas de abusos por parte del clero se quejan de «falta de celeridad», según afirmó en una entrevista a EFE. Por Cristina Cabrejas (Texto)(Foto)(Vídeo)

Moscú.- FORO TURKMENISTÁN.- Turkmenistán celebra el 30 aniversario de la declaración de neutralidad de esta nación centroasiática (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ashgabat.- TURQUÍA TURKMENISTÁN.- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visita Turkmenistán los días 11 y 12 de diciembre para asistir al Foro Internacional de Paz y Seguridad, que se celebrará con motivo del 30.º aniversario del estatus de neutralidad permanente de Turkmenistán y de la designación de 2025 como el Año Internacional de la Paz y la Seguridad por la Asamblea General de la ONU.

Moscú.- TURKMENISTÁN KAZAJISTÁN.- El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, efectúa una visita a Turkmenistán. (Texto)

Moscú.- RUSIA TURQUÍA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne en Turkmenistán con su colega turco, Recep Tayyip Erdogan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- TURKMENISTÁN RUSIA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, efectúa una visita a la república centroasiática de Turkmenistán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA HUELGA.- Italia vive una jornada de huelga general convocada por el principal sindicato en protesta contra el proyecto de los Presupuestos Generales de 2026 aprobado por el Gobierno de Giorgia Meloni. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estambul.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- Un Tribunal de Estambul celebra una sesión del juicio contra el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, el alcalde de Estambul suspendido del cargo, por supuestas amenazas a un perito. (Texto)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en octubre del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano. (Texto)

14:30h.- Quito.- ECUADOR VILLAVICENCIO.- La Fiscalía de Ecuador formula cargos contra el máximo líder de la banda criminal Los Lobos, Wilmer Chavarría (‘Pipo’), detenido en noviembre en España, y otros altos cargos de esa organización por su presunta vinculación con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde la actividad industrial de octubre tras una caída del 0,4 % en septiembre. (Texto)

17:00h.- Miami.- EEUU HISPANOS.- Organizaciones civiles realizan una rueda de prensa para discutir las conclusiones de una encuesta sobre la caída del apoyo latino al presidente estadounidense, Donald Trump, por su política monetaria. (Texto)(Foto)(Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR COSTA RICA.- El presidente, Rodrigo Chaves, visita este viernes las instalaciones el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad para pandilleros y en la que estuvieron detenidos unos 200 venezolanos expulsados desde Estados Unidos. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA MÚSICA.- La cantante argentina María Becerra ofrece este viernes el primero de sus dos conciertos en el Estadio Monumental en Buenos Aires. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO RELIGIÓN.- La Basílica de Guadalupe de Ciudad de México recibe a millones de peregrinos de diversas partes del país quienes celebran el Día de la Virgen de Guadalupe (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR PERÚ.- Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Perú, José Jerí, encabezan en Quito el decimosexto gabinete nacional entre ambos países, donde los mandatarios y ministros de ambos países se reúnen para tratar asuntos comunes y avanzar en la agenda bilateral de los dos países. Palacio de Carondelet (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

09:00h.- Belén.- ISRAEL PALESTINA.- Israel se plantea demoler el icónico campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (Belén), completamente anexo a un tramo del muro de separación en la Cisjordania ocupada, alegando que el recinto se ubica en terreno militar y dejando ahora las esperanzas de 250 niños en el aire. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Túnez.- TÚNEZ ARGELIA.- La primera ministra tunecina, Sarah Zafrani, y su homólogo argelino, Sifi Ghrieb, presiden la alta comisión mixta para la cooperación bilateral. (Texto)

Rabat.- MARRUECOS CULTURA.- Tercera edición del Foro Marroquí de las Industrias Culturales y Creativas. El evento termina el 14 de diciembre. Instituto Superior de Música y Artes Coreográficas

África

Nairobi.- ONU MEDIOAMBIENTE.- Clausura del séptimo período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7), que se celebra bajo el lema «Promoviendo soluciones sostenibles para un planeta resiliente» . (Texto)

Asia

Bangkok.- ASIA ESTAFAS.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) lanza en Bangkok una campaña de concienciación sobre la trata de personas en centros de estafas digitales que han proflierado en la región.

Sisaket.- TAILANDIA CAMBOYA.- Los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya superan ya en días al anterior episodio de violencia, en julio, en el marco de un conflicto territorial histórico que repunta en ocasiones y coincide ahora con campañas nacionalistas por parte de cada país Pekín.- CHINA ESPAÑA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible español, Óscar Puente, visita en Pekín el anillo de pruebas de la ferroviaria China Railway, en el marco de su viaje al gigante asiático.

Pekín.- CHINA ESPAÑA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible español, Óscar Puente, se reúne en Pekín con su homólogo chino, Liu Wei, en el marco de su visita oficial al gigante asiático.

