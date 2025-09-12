Viernes, 12 de septiembre de 2025 (07.30 GMT)

10 minutos

Bangkok/Madrid, 12 sep (EFE).-

Brasilia.- Partidos de izquierda y grupos de la sociedad civil de Brasil organizan actos en varias ciudades para celebrar la condena al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por liderar un golpe de Estado, mientras la defensa del líder de la extrema derecha empieza a preparar su recurso.

(foto)(vídeo)

Washington.- El FBI continúa investigando el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, quien recibió un disparo en la Universidad de Utah Valley, tras la difusión de un vídeo en el que se ve al sospechoso saltar de un tejado cercano al lugar donde se produjo el atentado, un crimen que ha profundizado la brecha política en EEUU.

(foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- Se celebra una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, solicitada por Polonia, para tratar la violación del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos en la madrugada del pasado miércoles.

(foto)(vídeo)

Piotrków Trybunalski (Polonia).- Uno de los drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco cayó a solo 200 kilómetros de la frontera alemana, tras penetrar casi 300 kilómetros en el territorio OTAN, el punto más occidental jamás alcanzado por un vehículo aéreo no tripulado lanzado por Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

(foto)(vídeo)(audio)

Katmandú – Nepal continúa sumido en la incertidumbre política tres días después de la dimisión del ex primer ministro Oli tras una oleada de protestas lideradas por la autodenominada «Generación Z», un movimiento juvenil en el que comienzan a aflorar fracturas internas, principalmente en torno a la elección del líder del próximo gobierno interino.

(foto)(vídeo)

Seúl.- Más de 300 trabajadores surcoreanos que fueron detenidos la semana pasada en una redada migratoria en Estados Unidos contra una planta de Hyundai y LG regresan este viernes a Corea del Sur, un incidente que ha generado tensión entre los países aliados y dudas en las compañías surcoreanas sobre futuras inversiones.

(foto)(vídeo)(audio)

París.- La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, hace declaraciones a la prensa con motivo de su viaje a París para mantener un encuentro con el embajador español ante la UNESCO, Miquel Iceta, y para asistir a la fiesta del periódico comunista L’Humanité.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, recibe con honores militares al presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

(foto)(vídeo)

París.- El presidente catalán, Salvador Illa, visita este viernes París, donde pronunciará una conferencia en la universidad Sciences Po, se reunirá con la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, y asistirá al acto organizado por la Delegación del Govern con motivo de la Diada.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Panamá inaugura el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (CRIVB), una instalación pionera concebida para cubrir de Centroamérica y el Caribe en este campo científico.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, habla en una entrevista con EFE sobre las nuevas oportunidades de cooperación económica y comercial que el país sudamericano busca con Vietnam y sobre la importancia de rubricar un acuerdo entre el Mercosur y Singapur.

(foto)(vídeo)

Washington.- Seguimiento del asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk en un campus universitario de Utah.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- La Universidad Internacional de Florida (FIU) presenta en un evento con el expresidente mexicano Felipe Calderón el ‘Índice de Burocracia 2025’, que mide el tiempo que toman los trámites a las nuevas empresas para abrir en Iberoamérica, lo que España lideró en 2024, mientras México y Brasil fueron los menos burocráticos.

(foto)(vídeo)

Osaja (Japón).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, visita los pabellones de Japón y España en la Expo de Osaka 2025.

(foto)(vídeo)

Quepos (Costa Rica).- La localidad de Quepos, en el Pacífico de Costa Rica, busca consolidarse como un atractivo turístico que combina su reconocida playa a nivel mundial Manuel Antonio, con una gran biodiversidad, actividades de aventura e iniciativas de conservación que pretenden generar conocimiento para los visitantes.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- Las mujeres de la etnia tolupán, asentada entre los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, en el norte y centro de Honduras, reclaman su participación en los espacios de tomas de decisiones para mejorar las condiciones de vida de sus pueblos postergados, dice a EFE la líder indígena Mauricia Castro.

(foto)(vídeo)

Santo Domingo.- A poco más de 200 kilómetros al suroeste de Santo Domingo, en la provincia de Barahona, más de 700 mineros trabajan en la única mina del mundo de Larimar, una piedra semipreciosa de tono azulado que solo se puede encontrar en la República Dominicana.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- Las universidades públicas argentinas realizan este viernes una huelga, acompañada por una marcha de sus trabajadores, en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que dispone mayores fondos estatales para la educación pública superior.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- A seis meses del disparo de un agente de la seguridad del Estado argentino que impactó en la cabeza de Pablo Grillo, durante una protesta en Buenos Aires, el fotoperiodista sufre graves secuelas tras siete intervenciones quirúrgicas, mientras su familia pide justicia y denuncia que el Gobierno de Javier Milei miente.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El Gobierno de Venezuela ha pasado de una fase de movilización de milicianos ante lo que considera «amenazas» de EE.UU., a activar el llamado «Plan Independencia 200» en «284 frentes» y a convocar a sus bases a prepararse estratégicamente para un posible escenario de lucha armada.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Decenas de familias viven carencias y peligros en las calles de la Ciudad de México tras ser desalojadas de inmuebles que hasta hace unos días eran sus hogares, por lo que se ven obligados a abandonar sus pertenencias, vivir en la calle o ir a casas de sus familiares sin que autoridades los protejan.

(foto)(vídeo)

Pekín.- China repatría los restos de un nuevo grupo de soldados caídos en la Guerra de Corea desde Corea del Sur, en el marco de la duodécima entrega, con ceremonias y actividades de homenaje.

(foto)(vídeo)

Acandí (Colombia).- En el auge de la migración hacia el norte por la peligrosa selva del Darién, entre 2022 y 2023, Luis Fernando Carrascal llegó a ganar hasta 260 dólares al día cargando las mochilas de los migrantes, un sustento que hoy se ha desvanecido con la caída del flujo tras la ofensiva de Estados Unidos.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- Los trabajadores del Hospital Garrahan, el principal centro de pediatría de Argentina, realizan este viernes una huelga y una movilización en rechazo al veto del presidente Javier Milei a una ley que declara la emergencia en salud pediátrica.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- La diseñadora española Teresa Helbig presenta en Nueva York su nueva colección ANGELSEY SS26 durante la Semana de la Moda de Nueva York con una exposición inmersiva.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- La Semana de la Moda de Nueva York tendrá una variada propuesta latinoamericana con el desfile de la marca mexicana Campillo, y la presentación de la firma Dwarmis, de la diseñadora dominicana Dwarmis Concepción.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- En las calles de Nueva York es común ver largas filas, ya sea para conseguir las últimas galletas de moda, hacerse con nuevos modelos de zapatillas deportivas o hasta para poder entrar como público en un proceso judicial de algún famoso; sin duda, la fila de este verano está siendo en Central Park, donde cientos de personas esperan cada madrugada unas diez horas para conseguir una entrada gratuita para ver la nueva obra de teatro de Shakespeare in the Park.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- El actor mexicano Demián Bichir regresa a los proyectos en español con ‘El dentista’, una ambiciosa serie de época que sigue los pasos de Jack el Destripador, y alza la voz por los derechos de los migrantes en Estados Unidos: «Urge una nueva amnistía y una reforma migratoria integral», dice en entrevista con EFE.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- Se lanza en Uruguay el Festival Internacional de Artes Escénicas de este año, que contará con compañías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Francia y en esta oportunidad tendrá a España como invitado especial.

(foto)(vídeo)

Las Vegas (EE.UU.).- Saúl “Canelo” Álvarez y Terrence Crawford se ven cara a cara en la ceremonia de pesaje, antes del esperado combate de este sábado 13 de septiembre en Las Vegas, un duelo histórico que los aficionados al boxeo llevan años esperando.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El futbolista español Sergio Ramos, actual jugador del equipo mexicano de Rayados de Monterrey, comenta en entrevista con EFE su futuro en la música tras el reciente lanzamiento de la canción Cibeles en la que, a ritmo de reguetón, comenta su salida del Real Madrid en 2021.

(foto)(video)

Bogotá.- El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, afirma en una entrevista con EFE en Bogotá que su país irá al Mundial de 2026 con el objetivo de ganarlo, para lo cual están cambiando el chip de la selección a uno de mentalidad ganadora.

(video)

Nankín (China).- De las gradas al bolsillo, la Superliga de Fútbol de Jiangsu (Su Chao) ha pasado de ser un torneo de fútbol amateur a convertirse en un motor económico que mueve multitudes y millones en dicha región oriental china.

(vídeo)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.