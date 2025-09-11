Viernes, 12 septiembre de 2025

UCRANIA GUERRA

Naciones Unidas – Sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, solicitada por Polonia, para tratar la violación del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos en la madrugada del pasado miércoles.

(Texto) (Vídeo)

– Rusia y Bielorrusia celebran por primera vez desde el comienzo de la guerra las maniobras Západ-2025 (Oeste-2025) en territorio bielorruso, que limita con Ucrania y Polonia, ejercicios en los que simularán el empleo de armas nucleares. (Texto) (Foto)

– Ucrania observa con cautela los ejercicios militares conjuntos ruso-bielorrusos que comienzan en Bielorrusia el viernes, en medio de informes sobre la continua expansión de la infraestructura militar en el país liderado por Alexandr Lukashenko y casos cada vez más frecuentes de drones rusos que utilizan su espacio aéreo durante los ataques masivos. (Texto)

– Uno de los drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco cayó en Piotrków Trybunalski, a solo 200 kilómetros de la frontera alemana, tras penetrar casi 300 kilómetros en territorio de la OTAN, el punto más occidental jamás alcanzado por un vehículo aéreo no tripulado lanzado por Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Por Miguel Ángel Gayo Macías (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La presión militar israelí sobre la ciudad de Gaza crece en busca del desplazamiento forzoso de su población hacia el sur, entre constantes bombardeos y demoliciones, mientras aún no han trascendido cifras de movilizaciones masivas entre las en torno a un millón de personas que se refugian en la capital de la Franja.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – Los magistrados del Supremo deciden cuál es la condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, después de que alcanzaran una mayoría de tres votos encontrándole culpable de tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU TIROTEO

Washington – Las autoridades continúan la investigación del asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk informaron tras haber difundido detalles y dos fotografías del presunto asesino.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

TURQUÍA OPOSICIÓN

Estambul – Comienza el juicio por supuesta falsificación de diploma contra el socialdemocráta Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul y principal rival del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, encarcelado desde marzo y que rechaza todas las acusaciones en su contra, atribuyéndolas a motivos políticos.

(Texto)

COREA DEL SUR EEUU

Seúl.- Llega a Corea del Sur el avión que transporta a más de 300 surcoreanos y una decena de japoneses que fueron detenidos en una redada migratoria en una planta de baterías de Hyundai y LG en Estados Unidos (09:00 GMT)

(Texto)(Foto) (Vídeo)

COREA DEL NORTE D.HUMANOS

Ginebra – La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publica un informe sobre la situación de las libertades fundamentales en Corea del Norte desde 2014, una década que coincide con la consolidación en el poder de Kim Jong-un (tras el fallecimiento de su padre a finales de 2011), la aceleración de su programa nuclear y, en fechas recientes, su reacercamiento a Rusia y China.

(Texto)

R.DOMINICANA MINERÍA

Santo Domingo – A poco más de 200 kilómetros al suroeste de Santo Domingo, en la provincia de Barahona, más de 700 mineros trabajan en la única mina del mundo de Larimar, una piedra semipreciosa de tono azulado que solo se puede encontrar en la República Dominicana.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU MODA

Nueva York – La diseñadora española Teresa Helbig presenta en Nueva York su nueva colección ANGELSEY SS26 durante la Semana de la Moda de Nueva York con una exposición inmersiva.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

EEUU ARTE

Nueva York – En las calles de Nueva York es común ver largas colas, ya sea para conseguir las últimas galletas de moda, hacerse con un nuevo modelos de zapatillas deportivas o asistir a un tribunal para ver el juicio a algún famoso. Son muchos los que pasan la noche en una fila, con frío o con calor, hasta para ver una obra de teatro de Shakespeare. Por Sarah Yáñez-Richards

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- París.- AIE HIDRÓGENO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe anual sobre el sector del hidrógeno.

08:00h.- Londres.- R.UNIDO PIB.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la cifra del PIB británico correspondiente al mes de agosto. (Texto)

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato definitivo de la tasa de inflación en agosto. (Texto)

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos definitivos de la inflación en agosto.

09:45h.- París.- FRANCIA ESPAÑA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, hace declaraciones a la prensa con motivo de su viaje a París para mantener un encuentro con el embajador español ante la UNESCO, Miquel Iceta, y para asistir a la fiesta del periódico comunista L’Humanité. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Berlín.- ALEMANIA PORTUGAL.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, recibe con honores militares al presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

12:00h.- Herning.- UE EDUCACIÓN.- Consejo informal de ministros de Educación de la Unión Europea (UE), que adoptará una nueva declaración sobre la cooperación de la UE en el sector de la formación profesional.

13:00h.- París.- FRANCIA CATALUÑA.- El presidente catalán, Salvador Illa, visita este viernes París, donde pronunciará una conferencia en la universidad Sciences Po, se reunirá con la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, y asistirá al acto organizado por la Delegación del Govern con motivo de la Diada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Madrid.- VIDEOJUEGOS NOVEDADES.- Nintendo presenta sus novedades para Switch en un Direct a través de sus redes. (Texto)

16:30h.- Madrid.- LITERATURA INDEPENDIENTE.- Los directores de la Feria de Editores de Buenos Aires, Hernán López, la Furia del Libro de Santiago de Chile, Galo Ghigliotto y de la Otra Feria de Ciudad de México, participan en la inauguración del festival Back to the Book, de literatura y edición independiente, que contará con la presencia de la directora general del Libro, María José Gálvez.

17:00h.- Berlín.- ALEMANIA VOLUNTARIOS.- Discurso del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en la inauguración de la fiesta ciudadana con alrededor de 4.000 invitados, ciudadanos y ciudadanas voluntarios de toda Alemania.

22:00h.- París.- FRANCIA DEUDA.- La agencia de calificación Fitch revisa su evaluación sobre la deuda pública francesa, en un contexto de inestabilidad política en los últimos meses que se ha dejado sentir en los mercados.

Bruselas.- UE MOTOR.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibe a los responsables de las patronales de los fabricantes de coches y piezas para abordar los desafíos que afronta el sector.

Estambul.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- Juicio contra el alcalde suspendido de Estambul, Ekrem Imamoglu, detenido desde marzo, por supuesta falsificación de su diploma universitario, delito por el que se pide entre 2 y 8 años de cárcel. (Texto)

Nicosia.- CHIPRE ONU.- La enviada personal del Secretario General de las Naciones Unidas, María Ángela Holguín, visita Chipre y se reúne con el líder grecochipriota Nikos Jristodulidis.

Viena.- CHINA AUSTRIA.- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visita Viena y se reúne con su homóloga austríaca Beate Meinl-Reisinger (NEOS).

Paredes.- HOCKEY PATINES EUROPEO FEMENINOS.- Campeonato de Europa femenino de hockey sobre patines, en Paredes (Portugal) (hasta 13). (Texto)

Moscú.- RUSIA BANCO CENTRAL.- El Banco Central ruso se reúne para discutir acerca de los tipos de interés, actualmente en el 18 %. (Texto)

Londres.- R.UNIDO MÚSICA.- El cantante británico Ed Sheeran lanza su octavo disco de estudio: ‘Play’.

Viena.- OIEA JUNTA.- Reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). (Texto)

Madrid.- ESPAÑA MODA.- La semana de la moda de Madrid comenzará este sábado con los eventos que acoge Madrid es Moda (MeM), entre ellos, un desfile en la Plaza de Oriente y seguirá con la 82 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week (MBFWM) a partir del miércoles 17, jornada en la que se presentará la colección de Palomo, entre otros.

Madrid.- LITERATURA INDEPENDIENTE. – Los directores de la Feria de Editores de Buenos Aires, Hernán López, la Furia del Libro de Santiago de Chile, Galo Ghigliotto y de la Otra Feria de Ciudad de México, participan en la inauguración del festival Back to the Book, de literatura y edición independiente, que contará con la presencia de la directora general del Libro, María José Gálvez.

IBEROAMÉRICA GASTRONOMÍA.- Madrid.- Entrevista con Rafael Ansón, presidente de la Academia de Iberoamericana de Gastronomía, que ha cumplido 15 años y cuenta con representación en 17 países

América

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en julio del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano. (Texto)

14:00h.- Nueva York.- EEUU MODA.- La diseñadora española Teresa Helbig presenta en Nueva York su nueva colección ANGELSEY SS26 durante la Semana de la Moda de Nueva York con una exposición inmersiva. (Texto) (Foto)

14:00h.- Washington.- EEUU COLOMBIA.- El general de las Fuerzas Militares de COlombia, almirante Francisco Cubides, comparece en rueda de prensa en Washington para hacer balance de su visita oficial en Estados Unidos. (Foto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU MODA.- Presentación de la marca Dwarmis, de la diseñadora dominicana Dwarmis Concepcion, en la Semana de la Moda de Nueva York

15:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- En las calles de Nueva York es común ver largas filas, ya sea para conseguir las últimas galletas de moda, hacerse con un nuevo modelos de zapatillas deportivas o asistir a un tribunal para ver el juicio a algún famoso. Son muchos los que pasan la noche en una fila, con frío o con calor, hasta para ver una obra de teatro de Shakespeare. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CIENCIA.- Las autoridades de Panamá inauguran el Centro Regional de Innovación de Vacunas y Biofármacos (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA VACUNAS.- Panamá inaugura el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (CRIVB), una instalación pionera concebida para cubrir de Centroamérica y el Caribe en este campo científico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Miami.- IBEROAMÉRICA EMPRESAS.- La Universidad Internacional de Florida (FIU) presenta el ‘Índice de Burocracia 2025’ que España lideró en 2024, mientras México y Brasil fueron los menos burocráticos (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Nueva York.- UCRANIA GUERRA.- Sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, solicitada por Polonia, para tratar la violación del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos en la madrugada del pasado miércoles. (Texto) (Vídeo)

23:00h.- Nueva York.- EEUU MODA.- Desfile de la marca Campillo, del diseñador mexicano Patricio Campillo, en la Semana de la Moda de Nueva York.

Brasilia.- BRASIL BOLSONARO.- Sexta sesión de la fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- R.DOMINICANA MINERÍA.- A poco más de 200 kilómetros al suroeste de Santo Domingo, en la provincia de Barahona, más de 700 mineros trabajan en la única mina del mundo de Larimar, una piedra semipreciosa de tono azulado que solo se puede encontrar en la República Dominicana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ARTE.- Se lanza en Uruguay el Festival Internacional de Artes Escénicas de este año, que contará con compañías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Francia y en esta oportunidad tendrá a España como invitado especial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA PRENSA.- Seis meses después del disparo de un agente de la seguridad del Estado argentino que impactó en la cabeza de Pablo Grillo, durante una protesta en Buenos Aires, el fotoperiodista sufre graves secuelas tras siete intervenciones quirúrgicas, mientras su familia pide justicia y denuncia que el Gobierno de Javier Milei miente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO VIVIENDA.- Decenas de familias viven carencias y peligros en las calles de la Ciudad de México tras ser desalojadas de inmuebles que hasta hace unos días eran sus hogares (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

08:00h.- Bizerta.- TÚNEZ MEDITERRÁNEO.- El Foro Mundial del mar aborda en Túnez los peligros y retos en las aguas del Mediterráneo.

África

Johannesburgo.- G20 TURISMO.- Los ministros de Turismo del G20 se reúnen bajo la presidencia sudafricana para ultimar un plan de acción destinado a impulsar el desarrollo del turismo sostenible entre los países miembros. (Texto)

Asia

11:00h.- Seúl.- COREA DEL SUR EEUU.- Llega a Corea del Sur el avión que transporta a más de 300 surcoreanos y una decena de japoneses que fueron detenidos en una redada migratoria en una planta de baterías de Hyundai y LG en Estados Unidos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA GUERRA COREA.- China repatría los restos de un nuevo grupo de soldados caídos en la Guerra de Corea desde Corea del Sur, en el marco de la duodécima entrega, con ceremonias y actividades de homenaje. (Texto)

Tokio.- EXPO OSAKA ESPAÑA.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, visita los pabellones de Japón y España en la Expo de Osaka 2025. (Foto)(Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA UE.- El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic, visita la India en el marco de las negociaciones entre Bruselas y Nueva Delhi para lograr un acuerdo comercial bilateral.

Redacción Asia.- ASIA PROTESTAS.- Desde Nepal hasta Indonesia, pasando por Sri Lanka y Bangladesh, los jóvenes asiáticos han reaccionado con furia y han protagonizado protestas, que en algunos casos han conseguido derribar gobiernos, para denunciar unos sistemas marcados por las desigualdades y la corrupción. (Texto)

Hong Kong.- HONG KONG LGTBI.- Se inaugura el 36º Festival de Cine Lésbico y Gay de Hong Kong (HKLGFF), con 22 largometrajes y 37 cortos que amplifican las voces de la comunidad LGTBIQ+, en un contexto crítico donde los tribunales locales enfrentan presión para reconocer el matrimonio igualitario.

