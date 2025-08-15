Viernes, 15 de agosto de 2025 (07.00 GMT)

Anchorage (EE.UU.).- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, se reúnen por primera vez en territorio estadounidense, en la base aérea de Elmendorf, con la vista puesta en un posible alto el fuego en Ucrania, así como en acuerdos de no proliferación nuclear y de carácter económico.

Jerusalén.- Veinte años después de que las autoridades israelíes ordenasen desmantelar los asentamientos judíos en la Franja de Gaza, toda la sociedad en Israel se ha radicalizado, explica en una entrevista a EFE el historiador y activista por la paz Meir Margalit.

Tokio.- Japón expresó este viernes su remordimiento y voluntad de contribuir a un mundo en paz a través de las lecciones aprendidas durante la Segunda Guerra Mundial con motivo del 80 aniversario de su rendición, que marcó el fin a la contienda.

Seúl.- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, aprovechó la conmemoración este viernes del 80 aniversario del fin del dominio colonial nipón de la península coreana con la rendición de Tokio en la Segunda Guerra Mundial, para enviar un mensaje conciliador a Pionyang para un acercamiento al que viene negándose.

España.- Continúa la lucha sin cuartel contra los incendios forestales que arden en España, que sólo en los últimos días han dejado tres muertos, varios heridos críticos y cerca de 105.000 hectáreas arrasadas, unas 40.000 de ellas solo en Zamora y otras 22.000 en Galicia, al norte del país.

Ginebra.- Las difíciles negociaciones para un tratado contra la contaminación de plásticos han concluido con un fracaso pese a los últimos esfuerzos realizados por las delegaciones a lo largo de toda la noche, pero prácticamente todos los países han pedido mantener vivo este proceso diplomático y que haya una nueva ronda para rescatar todo el trabajo realizado.

Petén (Guatemala).- Los presidentes de Guatemala y México, Bernardo Arévalo de León y Claudia Sheinbaum, respectivamente, se reunirán en el departamento (provincia) de Petén, en el norte del país centroamericano, para abordar diversos asuntos de interés, en el primer encuentro entre ambos desde que tomaron posesión en 2024.

Campeche (México).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anuncia y firma en Campeche, en el sureste del país, varios acuerdos con sus homólogos de Guatemala, con quien se reunirá previamente, y Belice, sobre proyectos de conexión, medio ambiente, migración, seguridad y otros temas.

Tegucigalpa.- Rueda de prensa de una delegación integrada por movimientos sociales y defensores de derechos humanos de América Latina, el Caribe y Europa para exigir a Honduras el cese de la violencia y criminalización contra el pueblo garífuna.

La Paz.- A tres días de las elecciones generales del 17 de agosto, Bolivia acelera el envío del material electoral a los colegios donde votarán 7,9 millones de ciudadanos en una jornada marcada por las amenazas de seguidores del expresidente Evo Morales, quien fuera de la contienda ha llamado a emitir voto nulo, en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.

Kabul.- Al cumplirse el cuarto aniversario de la caída de Kabul, la ciudad deja en cinco «postales» de la vida cotidiana una radiografía de la transformación de la sociedad afgana bajo el régimen talibán, con cambios que van desde el código de vestimenta y la desaparición de la música, hasta la segregación en la educación y la omnipresencia de la nueva autoridad en las calles.

Ciudad de Panamá.- El Canal de Panamá presenta en una ceremonia de bautizo sus nuevos remolcadores híbridos.

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en julio de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional.

Manila.- La fragata Méndez Núñez de la Armada española arrojó un balance «más que positivo» de sus operaciones en el grupo de combate del portaaviones británico Prince of Wales, afirmó a EFE el comandante Jaime Muñoz-Delgado Pérez, una misión que concluyó en aguas del Indopacífico donde España aspira a contar con mayor presencia.

Nueva Delhi/Bombay/Srinagar.- La India celebra el 79 º aniversario de su independencia en 1947, en un año marcado por las tensiones derivadas de una partición traumática que acompañó el fin del dominio británico y cuyo legado sigue definiendo las dinámicas regionales del sur de Asia.

Edimburgo (R. Unido).- El Festival Fringe de Edimburgo, la mayor cita mundial de artes escénicas, despliega una notable presencia de artistas españoles y latinoamericanos, con propuestas que van del flamenco y la comedia bilingüe al clown queer y clásicos reinterpretados.

Nueva York (EE.UU.).- El actor Denzel Washington y el director Spike Lee se reúnen en la gran pantalla tras casi 20 años con ‘Highest 2 Lowest’, que se estrena hoy en cines, una reinterpretación del thriller policial ‘High and Low’ (1963), del cineasta japonés Akira Kurosawa, que está ambientado en las calles de Nueva York y trata temas actuales como la cultura de la cancelación o las redes sociales.

Santiago de Chile.- Dos hallazgos recientes de subpoblaciones de huemules en la Patagonia chilena han despertado la «esperanza» y llenado de «optimismo» a las organizaciones ambientalistas que luchan contra reloj para proteger el ciervo más austral del mundo, del que solo quedan 1.500 ejemplares entre Chile y Argentina.

Ciudad de Panamá.- Sin complejos, el escritor español Francisco Pérez de Antón (Asturias, 1940), que llegó por amor a Guatemala en 1963, donde fundó la popular cadena ‘Pollo Campero’, trata de adaptarse a los nuevos formatos narrativos, acomodados a los acelerados tiempos, sin despreciar la calidad literaria por la brevedad de los textos.

