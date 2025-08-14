Viernes, 15 de agosto de 2025

UCRANIA GUERRA

Anchorage (EE.UU.) – Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, se reúnen por primera vez desde el estallido de la guerra en Ucrania, en la base aérea de Elmendorf, con la vista puesta en un posible alto el fuego en Ucrania, así como en acuerdos de no proliferación nuclear y de carácter económico.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La ofensiva israelí en Gaza sigue causando decenas de víctimas diarias, tanto en los crecientes bombardeos a lo largo del enclave y, en especial la ciudad de Gaza, como en los incesantes tiroteos y ataques a quienes tratan de conseguir ayuda humanitaria, mientras las ONG en la Franja denuncian que Israel no les permite hacer su trabajo para distribuirla.

– Veinte años después de que las autoridades israelíes ordenasen desmantelar los asentamientos judíos en la Franja de Gaza, toda la sociedad en Israel se ha radicalizado, explica en una entrevista a EFE el historiador y activista por la paz Meir Margalit. Por Jorge Dastis

II GUERRA MUNDIAL ANIVERSARIO

Tokio – Japón conmemora el 80 aniversario de su rendición en la II Guerra Mundial, que llegó tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y desencadenó el desenlace final del conflicto global.

SUDÁFRICA DIÁLOGO NACIONAL

Johannesburgo – Sudáfrica celebra este viernes una convención nacional para establecer la agenda de temas a tratar en el diálogo nacional inclusivo convocado por el presidente del país, Cyril Ramaphosa, frente a la inestabilidad y los desacuerdos registrados el último año en el seno del Gobierno de unidad nacional que dirige el país.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – A tres días de las elecciones generales del 17 de agosto, Bolivia acelera el envío del material electoral a los colegios donde votarán 7,9 millones de ciudadanos en una jornada marcada por las amenazas de seguidores del expresidente Evo Morales, quien fuera de la contienda ha llamado a emitir voto nulo, en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.

AFGANISTÁN TALIBANES

Kabul – Al cumplirse el cuarto aniversario de la caída de Kabul, la ciudad deja en cinco «postales» de la vida cotidiana una radiografía de la transformación de la sociedad afgana bajo el régimen talibán, con cambios que van desde el código de vestimenta y la desaparición de la música, hasta la segregación en la educación y la omnipresencia de la nueva autoridad en las calles.

PAPA CELEBRACIÓN

Castel Gandolfo (Italia)- El papa León XIV preside en Castel Gandolfo la misa con motivo de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María en la parroquia pontificia de Santo Tomás de Villanueva

EDIMBURGO FESTIVAL

Edimburgo (R. Unido) .- El Festival Fringe de Edimburgo, la mayor cita mundial de artes escénicas, despliega una notable presencia de artistas españoles y latinoamericanos, con propuestas que van del flamenco y la comedia bilingüe al clown queer y clásicos reinterpretados.

EEUU CINE

Nueva York- El actor Denzel Washington y el director Spike Lee se reúnen en la gran pantalla tras casi 20 años con ‘Highest 2 Lowest’, que se estrena hoy en cines, una reinterpretación del thriller policial ‘High and Low’ (1963), del cineasta japonés Akira Kurosawa, que está ambientado en las calles de Nueva York y trata temas actuales como la cultura de la cancelación o las redes sociales.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Roma.- PAPA CELEBRACIÓN.- El papa León XIV preside en Castel Gandolfo la misa con motivo de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María en la parroquia pontificia de Santo Tomás de Villanueva

Londres.- EDIMBURGO FESTIVAL.- Edimburgo (R. Unido) .- El Festival Fringe de Edimburgo, la mayor cita mundial de artes escénicas, despliega una notable presencia de artistas españoles y latinoamericanos, con propuestas que van del flamenco y la comedia bilingüe al clown queer y clásicos reinterpretados.

América

15:00h.- Nueva York.- EEUU CINE.- El actor Denzel Washington y el director Spike Lee se reúnen en la gran pantalla tras casi 20 años con 'Highest 2 Lowest', que se estrena hoy en cines, una reinterpretación del thriller policial 'High and Low' (1963), del cineasta japonés Akira Kurosawa, que está ambientado en las calles de Nueva York y trata temas actuales como la cultura de la cancelación o las redes sociales.

15:15h.- Washington.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica sus últimas cifras sobre la producción industrial.

18:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el dato del PIB colombiano del segundo trimestre.

19:00h.- Miami.- EEUU PERÚ.- Entrevista a la jinete peruana de 17 años Eva Paliouras, quien con 13 años creó en EE.UU. el proyecto 'Bonnets of hope' para ayudar a mujeres de su país analfabetas y en riesgo de pobreza, y quien ha sido preseleccionada para competir en los Juegos Bolivarianos que se celebrarán este año en Lima.

20:00h.- Guatemala.- GUATEMALA MÉXICO.- Ciudad de Guatemala – Los presidentes de Guatemala y México, Bernardo Arévalo de León y Claudia Sheinbaum, respectivamente, se reunirán en el departamento (provincia) de Petén, en el norte del país centroamericano, para abordar diversos asuntos de interés conjunto como la seguridad fronteriza y la conexión ferroviaria, entre otros temas, en el primer encuentro entre ambos desde que tomaron posesión en 2024.

Ciudad de México.- MÉXICO MEDIO AMBIENTE.- La región del Caribe mexicano enfrentan este año los mayores recales de sargazo registrados en más de una década, hasta el 8 de agosto alcanzó las 60.800 toneladas, según datos oficiales de la Secretaría de Marina, ante ello, el estado de Quintana Roo puso en marcha el primer Centro de Monitoreo Ambiental y de Sargazo que concentra las labores de vigilancia de todo el estado y desde donde se coordinan operativos en casos de huracanes.

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- Se realizan los últimos preparativos para las elecciones generales del 17 de agosto en Bolivia, con el envío del material electoral a los colegios que recibirán a los 7,9 millones de votantes registrados. El proceso electoral ha sido marcado por amenazas por parte de los seguidores del expresidente Evo Morales quien no participará como candidato y pide el voto nulo, y con el país sumido en una fuerte crisis económica.

Tegucigalpa.- HONDURAS DERECHOS HUMANOS.- Rueda de prensa de una delegación integrada por movimientos sociales y defensores de derechos humanos de América Latina, el Caribe y Europa para exigir a Honduras el cese de la violencia y criminalización contra el pueblo garífuna.

Ciudad de México.- MÉXICO GUATEMALA.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firma acuerdos con sus homólogos de Guatemala y Belice en el sureste del país

Santiago.- CHILE MEDIO AMBIENTE.- Dos hallazgos recientes de subpoblaciones de huemules en la Patagonia chilena han despertado la «esperanza» y llenado de «optimismo» a las organizaciones ambientalistas que luchan contra reloj para proteger el ciervo más austral del mundo, del que solo quedan 1.500 ejemplares entre Chile y Argentina. Por María M.Mur

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- El Canal de Panamá presenta en una ceremonia de bautizo sus nuevos remolcadores híbridos

Sao Paulo.- GOL RESULTADOS.- La aerolínea brasileña Gol, una de las más importantes del país a nivel doméstico, divulga sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2025.

Miami.- HURACANES ATLÁNTICO.- Seguimiento a la tormenta tropical Erin, que se prevé se intensificará a huracán el viernes, el primero de la temporada atlántica, aunque alejándose más de Puerto Rico y República Dominicana.

Oriente Medio

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Veinte aniversario del «Plan de Desconexión Unilateral» por el que Israel se retiró de la Franja de Gaza y desmanteló sus 21 asentamientos, en los que vivían alrededor de 8.000 colonos.

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA DIÁLOGO NACIONAL.- Sudáfrica celebra una convención nacional para establecer la agenda de temas a tratar en el diálogo nacional inclusivo convocado por el presidene del país, Cyril Ramaphosa, frente a la inestabilidad y los desacuerdos registrados el último año en el seno del Gobierno de unidad nacional que dirige el país.

Johannesburgo.- ÁFRICA AGUA.- Concluye en Ciudad del Cabo la Cumbre de África sobre Inversiones en Agua, organizada por la Unión Africana (UA) y su Programa de Inversión en Agua para África Continental (AIP,en inglés), a la que han acudido varios líderes africanos, en el marco de la presidencia sudafricana del G20.

Asia

01:00h.- Tokio.- JAPÓN PIB.- Japón publica los datos de su producto interior bruto (PIB) en abril-junio, para el que la mayoría de analistas prevén un leve crecimiento de la cuarta economía mundial tras la contracción de 0,4 % registrada en el primer trimestre del año.

03:30h.- Pekín.- CHINA INMOBILIARIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en julio de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional.

04:00h.- Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de julio de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos.

08:00h.- Seúl.- II GUERRA MUNDIAL ANIVERSARIO.- Las dos Coreas celebran el Día de la Liberación, la fecha en la que hace ocho décadas se puso fin a la ocupación japonesa de la península coreana, que se prolongó durante 35 años .

08:00h.- Tokio.- II GUERRA MUNDIAL ANIVERSARIO.- Japón conmemora el 80 aniversario de su rendición en la II Guerra Mundial, que llegó tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y desencadenó el desenlace final del conflicto global.

Seúl.- II GUERRA MUNDIAL ANIVERSARIO.- En el marco del 80 aniversario de la liberación de Corea, la huella del movimiento independentista en México y Cuba revive una historia de penurias, trabajo forzado y resistencia protagonizada por emigrantes coreanos que mantuvieron viva esa causa desde plantaciones de henequén y caña de azúcar. (Texto)

Hong Kong.- HONG KONG JUICIO.- La defensa y la Fiscalía presentan sus alegatos finales en el juicio del magnate de los medios Jimmy Lai, juzgado en Hong Kong por cargos de sedición y colusión con fuerzas extranjeras.

Manila.- FILIPINAS AUSTRALIA.- Las Fuerzas Armadas de Filipinas y la Fuerza de Defensa Australiana inician unos ejercicios militares anuales, que finalizarán el 29 de agosto, con la participación de 3.600 efectivos de ambas fuerzas además de miembros de los marines estadounidenses y de la Marina de Canadá.

Pekín.- CHINA MEKONG.- El canciller chino, Wang Yi, preside la décima Reunión de Ministros de Exteriores de la Cooperación Lancang-Mekong (LMC) en la provincia de Yunnan (suroeste), y mantendrá conversaciones informales con sus homólogos de Laos, Myanmar y Tailandia

Kabul.- AFGANISTÁN TALIBANES.- Se cumplen 4 años de la caída de Kabul (2021), cuando los talibanes tomaron el poder tras la retirada de tropas internacionales, dejando un Afganistán hoy aislado de la comunidad global y sumido en una profunda crisis humanitaria, política y económica, agravada por el fin de la asistencia de Estados Unidos.

Nueva Delhi.- INDIA INDEPENDENCIA.- La India celebra el 79 º aniversario de su independencia en 1947, en un año marcado por las tensiones derivadas de una partición traumática que acompañó el fin del dominio británico y cuyo legado sigue definiendo las dinámicas regionales del sur de Asia.

Pionyang.- COREA DEL NORTE FESTIVIDAD.- Corea del Norte celebra la festividad nacional del «Día de la Liberación», que conmemora el fin de la colonización japonesa.

Seúl.- BOLSA SEÚL.- La Bolsa de Seúl no opera por festividad nacional.

