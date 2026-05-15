Viernes, 15 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 15 may (EFE).-

Pekín.- Los presidentes de EE. UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, mantienen este viernes el segundo y último día de reuniones, con el líder republicano que asegura que ambos mantienen una visión «muy similar» sobre cómo debe acabar la guerra de Irán y Pekín afirmando que han logrado «nuevos consensos».

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Pekín.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone rumbo a Washington tras concluir su visita oficial a China.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la situación en Oriente Medio.

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Londres.- El Gobierno británico de Keir Starmer afronta la dimisión del ministro de Sanidad, Wes Streeting, uno de los posibles candidatos a sustituir al primer ministro, mientras también el alcalde Manchester, Andy Burnham, parece dispuesto a competir por el liderazgo del partido laborista.

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Kiev.- Veinticuatro personas han muerto ya como consecuencia del ataque masivo ruso de este jueves con misiles y drones contra Kiev, según el último balance publicado por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

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Nueva Delhi.- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ofrece una ruea de prensa durante el segundo día de la reunión ministerial de los BRICS.

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Nueva Delhi.- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ofrece una ruea de prensa durante el segundo día de la reunión ministerial de los BRICS.

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Ciudad de México.- Maestros mexicanos realizan una mega marcha con motivo del Día del Maestro para exigir aumento salarial del 100 %, mejores pensiones y derogación de reformas educativas.

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Nueva Delhi.- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ofrece una ruea de prensa durante el segundo día de la reunión ministerial de los BRICS.

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Würzburg (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz participa en el Congreso Católico alemán.

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Seúl.- La firma de tecnología y entretenimiento Galaxy Corporation, agencia de artistas como G-Dragon, inaugura en Seúl el ‘Galaxy Robot Park’, que la compañía presenta como el primer parque temático de robots del mundo, en el que muestra su visión de convergencia entre robótica, inteligencia artificial y entretenimiento.

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Cannes (Francia).- Con un reparto liderado por Isabelle Huppert y Vincent Cassel, el iraní Asghar Farhadi y el equipo de la aspirante a Palma de Oro ‘Historias paralelas’ ofrece una rueda de prensa en Cannes.

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Cannes (Francia).- Alfombra roja de la película ‘Karma’, del francés Guillaume Canet y filme que forma parte de la sección fuera de competición del Festival de Cannes con un elenco liderado por la actriz Marion Cotillard.

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Cannes (Francia).- Alfombra roja de la película austriaca ‘Gentle monster’, de Marie Kreutzer, que compite en el Festival de Cannes y aspira a la Palma de Oro con un elenco encabezado por la actriz francesa Léa Seydoux.

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Cannes (Francia).- Sesión de fotos del equipo de ‘Historias paralelas’, del el iraní Asghar Farhadi y que aspira a la Palma de Oro con un reparto liderado por Isabelle Huppert y Vincent Cassel.

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Teherán.- Con obras de Pablo Picasso, Antoni Tàpies, Juan Genovés y Robert Motherwell, una exposición de pintura en Teherán trata de reflejar la opresión, el sufrimiento y la represión de la guerra en un Irán que se encuentra en el limbo de una tregua con Estados Unidos tras 39 días de bombardeos.

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Viena.- Un día antes de la gran final del Festival de Eurovisión, grupos pro-palestinos han convocado un concierto protesta contra la participación de Israel en el certamen.

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Roma.- La evolución de la iconografía de los ángeles en el arte protagoniza la exposición «Ángeles: mensajeros, custodios y caminantes» que se exhibe en los Museos Capitolinos de Roma.

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Sttutgart (Alemania).- Se celebra este viernes en Sttutgart el certamen Jewrovision 2026.

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Pekín.- Zhongnanhai, la «Casa Blanca» china donde Xi y Trump cierran dos días de reuniones.

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Miami (EE.UU.).- El actor irlandés Colin Farrell lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, pero asegura no haber perdido la capacidad de observar su entorno desde la mirada de un inmigrante, algo que, según dijo en una entrevista con EFE, «ha sido esencial para interpretar a su personaje en la serie «Sugar», que estrena el próximo martes su segunda temporada.

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Los Ángeles (EE.UU.) Eiza González protagoniza la nueva película de Guy Ritchie, ‘In the Grey’, marcando su tercera colaboración con el director británico. «Guy vio algo en mí que mucha gente no», dijo la actriz mexicana en entrevista con EFE.

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Seixal (Portugal).- El entrenador del Benfica, José Mourinho, participa este viernes en una rueda de prensa un día antes del partido contra el Estoril Praia en la última jornada de l Liga Portugal y en medio de los rumores sobre una posible salida del técnico hacia el Real Madrid.

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Lima.- El Universitario peruano presenta al argentino Héctor Cúper como su nuevo técnico, en sustitución del español Javier Rabanal.

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Ishikawa (Japón).- El primer aeropuerto con temática de Pokémon abrirá en julio sus puertas en la península nipona de Noto, con la intención de impulsar el turismo en una región que busca recuperarse tras el terremoto de 2024, que dejó más de 200 muertos y numerosos daños.

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cdp/aca/EFE

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