Viernes, 19 de diciembre de 2025 (08.00 GMT)

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, ofrece su tradicional rueda de prensa de fin de año, en la que responde a preguntas de periodistas y ciudadanos, intervención en la que abordará la situación política y económica del país, además de la marcha de la guerra en Ucrania.

Varsovia.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tiene previsto una visita a Polonia.

Bruselas .- Declaraciones de Giorgia Meloni a la salida del Consejo Europeo.

Foz de Iguazú (Brasil).- Los ministros de Exteriores de los países del Mercosur se reúnen el viernes en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú para decidir si aceptan el aplazamiento de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) anunciado este jueves por las autoridades europeas.

Moscú.- Rueda de prensa de final de año de la presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúlina.

Rocky Mount (EE.UU.).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa en un acto para hablar de sus logros económicos en un momento de creciente descontento en el país por el elevado coste de la vida.

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofrece una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado, en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas.

Caracas.- Brasil y México se han ofrecido para servir de mediadores en busca de una salida diplomática a la tensión entre Venezuela y Estados, que ha escalado en los últimos días con la orden del presidente Donald Trump de bloquear todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano, lo que es calificado por Caracas como una maniobra «guerrerista» y «colonialista».

Daca.- Las autoridades de Bangladés han desplegado este viernes una operación de seguridad con casi 400 detenidos para frenar una ola de violencia súbita que el Gobierno interino califica de «sabotaje calculado» para descarrilar las elecciones generales del próximo febrero.

Ciudad de Gaza.- Miles de palestinos han sido víctimas de amputaciones tras más de dos años de ofensiva israelí contra la Franja, una amenaza que ahora parece evitable gracias a un nuevo dispositivo desarrollado por doctores gazatíes, que permite a los pacientes conservar sus extremidades gracias a la tecnología de la impresión 3D y plásticos reciclados.

Bangkok/Bogotá/Nom Pen/Sao Paulo.- Las mafias que desde espacios casi carceleros del Sudeste Asiático, sobre todo en Camboya y Birmania, llevan a cabo multimillonarias y sofisticadas estafas digitales han puesto el foco recientemente en España y Latinoamérica, con la creciente captación de trabajadores que ayudan a buscar víctimas de fraudes en sus países de origen.

Nueva York (EE.UU.).- Con 700 casitas y locales tallados en jengibre, el célebre GingerBread Lane regresa estas Navidades a Nueva York convertido en un retrato dulce de la ciudad, donde conviven un taxi amarillo, un tramo de la Quinta Avenida, los almacenes Macy’s y hasta un restaurante halal, todo en versión galletera.

Lima.- Un juzgado peruano analiza este viernes, en una audiencia presencial, la solicitud de Keiko Fujimori, quien será candidata en las elecciones presidenciales de 2026, y de otros investigados en un caso de presunto lavado de activos para que se ejecute una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de Perú que ordenó anular la investigación fiscal y archivar ese proceso.

Bogotá.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emite la primera sentencia adversarial, con penas de cárcel, contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía, acusado por el asesinato de 72 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira entre 2002 y 2003, cuando era comandante del Batallón La Popa.

Quito.- Ecuador despide a Rodrigo Borja, expresidente fallecido a los 90 años, y figura clave en la consolidación democrática del país e impulsor de la integración regional.

Madrid.- El universo de Avatar, creado por James Cameron, está de estreno. A la llegada a las salas de cine de ‘Fuego y ceniza’, tercera entrega de la exitosa saga, se suma ahora un nuevo lanzamiento en el ámbito de los videojuegos: ‘Desde las cenizas’, un título que expande la historia y permite vivir la experiencia desde dentro.

Bucarest.- Manifestación contra la corrupción y a favor de la independencia del sistema judicial en Bucarest, organizada por la ONG “La corrupción mata”.

Tokio.- El Banco de Japón (BoJ) concluye su reunión anual, en la que analistas anticipan una nueva subida del tipos de interés de referencia, de 25 puntos básicos, lo que colocaría la tasa en su nivel más alto en 30 años, un movimiento contrario al de las grandes potencias y que forma parte de la normalización de la política monetaria de la entidad crediticia nipona tras su década de medidas ultraflexibles para estimular la inflación.

Sao Paulo (Brasil).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acude este viernes a su tradicional cita navideña con recicladores informales, en la ciudad de São Paulo.

Nueva York (EE.UU.).- Wall Street cierra una semana marcada por las pérdidas en el sector tecnológico, arrastrado por la caída de la tecnológica Oracle, y la publicación de los datos de la inflación en EEUU, que decreció en noviembre hasta el 2,7%, menos de lo esperado.

Montevideo.- La diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada presenta en una rueda de prensa la exposición ‘En Retrospectiva – 40 años de diseño y creatividad de Ágatha Ruiz de la Prada’, que estará en Uruguay desde el 20 de diciembre hasta el 22 de marzo.

Montevideo.- A 75 años del primer Gran Premio de Fórmula 1, el periodista argentino Fernando Tornello dialoga con la Agencia EFE sobre el libro ‘Amigos de América’, en el que cuenta diferentes anécdotas e historias del deporte motor.

Miami (EE.UU.).- A más de tres décadas de su irrupción en el rock latino, el dúo colombiano Aterciopelados no reniega de su edad, sino que se burla y le canta, una exploración que marca ‘Genes rebeldes’, el álbum que les valió una nominación al Grammy y los llevó de gira por Estados Unidos.

El Cairo.- La conferencia ministerial del Foro de Asociación Rusia-África abordará durante dos días las relaciones entre Moscú y el continente africano.

